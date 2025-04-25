Ставка сохранена, сигнал смягчен

Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Причины те же, что и прежде: высокое инфляционное давление, рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения предложения. При этом сигнал относительно будущих действий, которого ждали рынки, несколько смягчен — заявлено, что дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

В пятницу на заседании совета директоров ЦБ, как и прогнозировали аналитики, принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых — таким образом, показатель остается неизменным уже с октября 2024 года. Причины удержания показателя на рекордном уровне также не изменились — это прежде всего устойчивое инфляционное давление, которое хоть и продолжает снижаться, но все же остается высоким. По оценкам ЦБ, в первом квартале рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,3% в пересчете на год против 12,9% в четвертом квартале 2024-го, а показатель базовой инфляции — 8,9% против 13,4%. На 21 апреля годовая инфляция составила 10,3%.

В ближайшие месяцы, по оценке регулятора, инфляционное давление продолжит снижаться — способствовать этому будет охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность (даже несмотря на некоторое снижение депозитных ставок). По мнению ЦБ, «в снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос, однако пока преждевременно судить об устойчивости складывающихся тенденций». Инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне — это, полагает Банк России, препятствует более быстрому замедлению инфляции. Баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных — также проинфляционный эффект через динамику курса рубля может иметь дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть «в случае усиления торговых противоречий».

В целом по итогам года Банк России по-прежнему ожидает инфляцию на уровне 7–8%, а снижение до целевых 4% прогнозируется в 2026 году.

Динамика российской экономики, по оценкам ЦБ, пока еще значительно отклоняется от траектории сбалансированного роста — высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Однако фиксируется и некоторое замедление экономической активности в первом квартале. Прогноз динамики ВВП регулятор сохранил: в 2025 году ожидается рост на 1–2%, в 2026-м — на 0,5–1,5%, в 2027-м — 1,5–2,5%.

При сохраняющейся жесткости рынка труда, отмечает ЦБ, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно снижается во многих регионах — спрос на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы несколько снижается. Ссылаясь на результаты опросов, регулятор отмечает, что в нынешнем году компании планируют более умеренные индексации зарплат, чем в 2023–2024 годах.

Сигнал относительно дальнейших шагов ЦБ на этот раз дал нейтральный — решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Упоминание возможности повышения таким образом из заявления убрано. Отмечается, что Банк России «будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году,— это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики». В нынешнем году регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 19,5–21,5% годовых.

Евгения Крючкова