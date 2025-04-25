Watches & Wonders и Liberation Day

Главное часовое событие года — апрельская выставка «Часы и чудеса» (W&W) в Женеве — оказалась отчасти скомканной из-за развязанной по ее ходу президентом США Дональдом Трампом «войны тарифов». Пытливый читатель узнает подробности в концовке, но не буду в претензии, если вы ограничитесь только обзором новинок.

Великолепная десятка

Для стартового обзора автор выбрал десять наиболее примечательных моделей из 60 брендов, участвовавших в W&W. Мало? Вернемся к ним в другой раз, а пока не корите строго, ведь я был только одним из 1,6 тыс. журналистов, приехавших в апреле в Женеву.

Старт третьего десятилетия существования легендарных Hublot Big Bang отмечен россыпью моделей. Фактически марка перевыпустила лимитированными тиражами наиболее узнаваемые из них с автоматическими мануфактурными механизмами Unico, впервые опробованными в этой же коллекции. Концепция All Black, представленная уже в 2006 году, нарушала все стандарты часового искусства. В центре внимания оказалась «невидимая видимость», при которой монохромный эффект становится завораживающим. Big Bang 20th Anniversary All Black Edition выпущены в 500 экземплярах в корпусе диаметром 43 мм и толщиной 13,2 мм из матовой и полированной керамики и имеют циферблат с узором, напоминающим переплетающиеся нити углеволокна. Во всех юбилейных моделях применен механизм возвратного хронографа Unico с 72-часовым запасом хода и ротором автоподзавода, выполненного из золота King Gold и украшенного гравировкой по случаю памятной даты.

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Очередной, десятый рекорд часовой тонкости итальянского ювелирного дома, располагающего своей мануфактурой в Швейцарии. На сей раз в «рекордном» корпусе Octo диаметром 40 мм из титана на титановом же браслете «прописался» мануфактурный механизм с ручным заводом и «парящим» (скрытого крепления) турбийоном, выполненным в технике скелетонирования — создания эстетически «воздушных», частично прозрачных насквозь часов. В результате размещения механизма на плате из карбида вольфрама, выполняющей роль задней крышки, общая толщина корпуса составляет 1,85 мм, что делает Octo Finissimo Ultra Tourbillon самыми тонкими в мире часами с турбийоном.

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Самая неожиданная новинка выставки Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller. Не просто модель, а новая коллекция, что у консервативной Rolex случается редко. Два размера (36 и 40 мм), три материала корпуса (комбинация стали с белым золотом, розовое золото Everose, платина), новый браслет Flat Jubilee (четвертая разновидность плетения фирменных браслетов), интегрированный с необычно тонким корпусом толщиной 9,7 мм, циферблат с узором в виде пчелиных сот, автоматический мануфактурный высокочастотный (5 Гц или 36 тыс. полуколебаний в час) механизм нового поколения с запасом хода 66 часов, задняя крышка с сапфировым стеклом. Отметим, что Land-Dweller — только третья платиновая модель Rolex после Day-Date и Cosmograph Daytonа. Эти наиболее престижные версии узнаваемы по циферблатам единого голубого оттенка Ice Blue.

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Оперативно отреагировав на критику запущенных прошлой осенью Cubitus в неожиданно крупных корпусах 45 мм, Patek Philippe предложила две версии в драгоценных корпусах среднего размера: Ref. 7128-1G-001 (белое золото с синим циферблатом) и 7128-1R-001 (розовое золото с коричневым циферблатом). Диаметр — 40 мм, что называется, золотая середина, толщина — 8,5 мм. Автоматические мануфактурные механизмы аналогичны используемым в больших стальных трехстрелочниках, но гораздо органичнее сочетаются с компактными габаритами, что хорошо видно с внутренней стороны с сапфировым стеклом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1R-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1R-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1R-001 Следующая фотография 1 / 9 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1G-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1R-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1R-001 Часы Patek Philippe Ref. 7128-1R-001

Одни из самых необычных часов W&W с анимацией. При нажатии кнопки у отметки «9 часов» на корпусе дизайна Arceau диаметром 41 мм из белого золота лошадиная голова на циферблате... показывает язык. Гамма эмоций гарантирована! Любопытно, что изображение лошадиной головы Rocabar de rire для шелкового каре Hermes изначально создано Дмитрием Рыбальченко, русским по происхождению художником дома по текстилю. Циферблат выполнен в сложной технике гравировки и миниатюрной живописи. Автоматический мануфактурный механизм, серия из 12 экземпляров.

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Первые Reverso — знаменитые часы Jaeger-LeCoultre с переворачивающимся корпусом — с функцией «ворлдтаймера», указателя местного времени в 24 часовых поясах Земли. Круговая 24-часовая шкала с названиями городов размещена на внутренней крышке, на «фасаде» — три стрелки «домашнего» времени и двойной индикатор «большой» даты. Корпуса размеров 29,949,4 мм толщиной 11,14 мм — из стали или розового золота (лимитированная 150 экземплярами серия). Для модели с новым усложнением изготовлен мануфактурный механизм с ручным заводом и запасом хода 42 часа.

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Перед открытием W&W все женевские фонарные столбы были заклеены плакатами с логотипом Chanel и слоганом Bleu is new black. Трюизм, конечно, но выпуск бестселлера J12 в керамике третьего цвета (после черной в 2000 и белой в 2003 годах) обязывал. Коллекция дополнена темно-синими часами диаметрами 38 мм и 33 мм, ювелирными версиями диаметрами 28, 38 и 43 мм с сапфирами и даже турбийонами (все версии формально лимитированные, но для самых простых объем выпуска не сообщается). Цвет нового материала получился насыщенным, этакое ночное небо. То ли «синий, который почти черный, или черный, который почти синий», как выразился главный часовой дизайнер дома Арно Шастен.

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Сделаю единственное исключение для участника апрельских смотрин, не присутствовавшего на W&W. Chronometre Furtif из коллекции LineSport выпущены Франсуа-Полем Журном в корпусе диаметром 42 мм толщиной 9,5 мм и с браслетом из черного карбида вольфрама с вкраплениями отдельных элементов из серебристого тантала. Материал, помимо биосовместимости, обладает высокой ударопрочностью. На разработку антрацито-серого, зеркально отполированного циферблата с основой из белого золота с матовыми цифрами и минутной шкалой, ушло полтора года. Элементы циферблата может увидеть только носитель часов, изменив их угол наклона относительно света. Механизм с ручным заводом традиционно для мануфактуры сделан из розового золота, на задней крышке расположены индикаторы запаса хода (56 часов) и фаз Луны. Я примерил — внушают не меньше, чем платиновые. Маешь серьезную вещь!

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Grand Seiko, чьи часовые компетенции в доказательствах не нуждаются, шесть лет назад показала свой первый механический (до того были только мехатронные Spring Drive) хронограф Tentagraph на высокочастотном механизме Hi-Beat 36 000. Часы вызвали огромный интерес, но были оформлены по-японски сдержанно. Этого не скажешь о версии Tentagraph Tokyo Lion (SLGC009). Массивный титановый корпус диаметром 43 мм и толщиной 15,6 мм сразу привлекает взгляд многочисленными гранями со сверкающей «бриллиантовой» отделкой. Внутренняя сторона примечательна не только крышкой с сапфировым стеклом, но и изогнутыми по руке поверхностями. Для новинки изготовлен резиновый ремешок особо упроченного состава. Швейцарцы сразу бы выпустили минимум три версии с разными цветами циферблатов, но островной маркетинг — та еще вещь в себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Часы Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Ремешок часов Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Часы Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Внутреняя сторона часов Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Часы Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Следующая фотография 1 / 6 Часы Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Часы Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Ремешок часов Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Часы Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Внутреняя сторона часов Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion Часы Grand Seiko Tentagraph Tokyo Lion

Поскольку TAG Heuer в нынешнем году вернулась к исполнению функций официального хронометриста «Формулы-1», то она не могла проигнорировать обновление своей одноименной коллекции входного уровня. Теперь эти кварцевые часы выполняются с применением технологии Solargraph, позволяющей подзаряжать встроенный аккумулятор прямо через светочувствительный циферблат. Понятно, что не creme de la creme часового искусства, но рекомендованные розничные цены от 1750 до 1850 швейцарских франков (175–185 тыс. руб. по курсу ЦБ) — то, что надо этому самому часовому искусству, попавшему в затруднительное положение (см. концовку этого текста). Корпуса унисекс-диаметра 38 мм — из стали, стали с DLC-покрытием или полиамида. Насчитал девять версий, в реальности их, возможно, больше.

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У Вашингтона длинные руки

Утром 3 апреля в Европе (а W&W происходила с 1 по 7 апреля) стали известны подробности выступления президента Дональда Трампа, состоявшегося накануне вечером по времени Восточного побережья США. Часовые новинки были забыты, и всю вторую половину выставки представители марок, ритейлеры и журналисты увлеченно обсуждали объявленный Трампом Liberation Day. Цифра 31 — такую ставку ввозных пошлин США первоначально господин Трамп наложил на весь импорт из Швейцарии — звучала много раз.

Почему это важно? Мировой часовой рынок, возможно, приближается к ситуации идеального шторма. После значительной просадки продаж в Китае и Гонконге главной надеждой производителей оставались Соединенные Штаты, которые в прошлом году с долей 17% первенствовали в топе экспортных рынков швейцарских часов. Объявленная Трампом в его 53-минутном выступлении в Розовом саду Белого дома самая высокая для европейских стран пошлина поставила крест на перспективах швейцарского экспорта в США. На размер ставки повлиял перекос торгового баланса между США и Швейцарией в пользу последней. Девятимиллионная альпийская страна вывозит технологичные товары с высокой добавленной стоимостью: дорогие лекарства, аффинированное золото, сложные химикаты, часы, высокоточные станки.

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Уже после завершения Watches & Wonders под влиянием массированного падения финансовых рынков и собственных советников Трамп объявил о трехмесячном переходном периоде, в течение которого ставка пошлин составит 10%. Вроде бы гораздо лучше, но не стоит забывать, что до Liberation Day она составляла 3%, так что излюбленный нынешним бизнес-президентом США прием «наезд с последующим откатом» уже принес результат. Кроме того, никто не знает, что случится по окончании 90 дней. Я полагаю, что американские ритейлеры в течение второго квартала постараются затариться по полной. Что называется, на всякий случай.

Другими неприятными для швейцарской часовой индустрии последствиями развязанной Трампом «войны тарифов» стало бегство инвесторов из долларовых инструментов в защитные активы, в частности швейцарский франк и золото. В итоге национальная валюта вновь укрепилась, препятствуя росту экспорта, а золото, которое используется для дорогих часов, прыгнуло на исторические максимумы.

Наконец, еще одно слагаемое идеального шторма: швейцарские часы и без новаций Трампа дорожали из года в год. Кажется, что спрос достиг пределов эластичности и покупатели дальнейшего повышения цен не вынесут. При этом вторичный рынок полон абсолютно новыми, не бывшими в употреблении часами, которые сетевые продавцы готовы отдавать по ценам, значительно ниже рекомендованных производителями розничных. У клиентов появляется мощный соблазн «сходить налево», сэкономив на покупке. При этом в индустрии отсутствует понимание, за счет чего и какими методами можно добиться радикального сокращения издержек и уменьшения розничных цен. Впору вспомнить покойного Николаса Хайека, спасшего отрасль после «кварцевой революции» эффектным запуском доступных пластиковых Swatch. Увы, но нового визионера уровня Хайека в волнах Женевского и других многочисленных местных озер пока не видно.

Юрий Хнычкин