Швейцарские часы отстали
В 2024 году на рынок повлиял «китайский синдром»
В начале апреля в Женеве состоится выставка Watches & Wonders. В преддверии главного часового события года руководитель «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин рассказывает, с какими финансовыми и производственными результатами подходят к нему швейцарские марки, до сих пор выступающие законодателями мировых трендов.
Фото: www.watchesandwonders.com
Тревожные для часовщиков звоночки раздавались почти весь прошлый год. Одним из немногих общедоступных индикаторов рынка являются ежемесячные экспортные отчеты Федерации швейцарской часовой индустрии (FH), в которых регулярно фигурировали отрицательные показатели. В денежном измерении швейцарский часовой экспорт в экспортных, далеких от розничных, ценах упал по сравнению с 2023 годом на 2,8%, до 24,8 млрд швейцарских франков (CHF), в количественном — на 9,4%, до 15,3 млн. Таким образом, по количеству экспортированных часов швейцарская индустрия вернулась к показателю ковидного 2021 года (в 2020-м, когда производства закрывались на карантин, было еще хуже), а по их стоимости оказалась между результатами 2022 и 2023 годов. И это несмотря на то, что средняя экспортная цена одного экземпляра часов постоянно растет. В 2024 году она составила CHF1620, увеличившись за год больше чем на сотню франков. Нетрудно догадаться, что очередное подорожание в конечном итоге оплатят покупатели.
Или не оплатят? Ключ к ответу на этот вопрос скрывается в том, где эти покупатели находятся, то есть в цифрах экспорта на национальные рынки. В топ-10 рынков первенствовали США с показателем в CHF 4,4 млрд (+5% к 2023 году) и благоприятным прогнозом на текущий год. На третью позицию вырвалась Япония (+7,8% год к году), привлекшая иностранных покупателей дешевой в прошлом году иеной. Главные пострадавшие — КНР и ее специальный административный район Гонконг (из-за огромного рынка он учитывается отдельно), которые заняли второе и четвертое места соответственно. Цифры тамошнего падения впечатляют: в КНР — на 25,8% год к году, в Гонконге — на 18,7%. Словом, снижение спроса на швейцарские часы, как, впрочем, и на другие предметы роскоши в Поднебесной, продолжается. Как отмечается в сдержанном комментарии FH: «Часовые компании уже поделились своими опасениями по поводу 2025 года. Любое восстановление на рынке будет во многом зависеть от перспектив в Китае, где неопределенность остается высокой. В настоящее время нет признаков, которые указывали бы на разворот в 2025 году, хотя спад должен быть менее значительным. Таким образом, экспорт швейцарских часов, вероятно, продолжит тенденцию к снижению, в то время как разрывы между различными участниками сектора останутся очень заметными».
«Разрывам между различными участниками» посвящен аналитический доклад швейцарского филиала инвестбанка Morgan Stanley и компании LuxeConsult (MSLC) — уникальное для закрытой часовой индустрии исследование, проливающее свет на результаты отдельных марок. В связи с тем что сами часовые компании за редчайшими исключениями не сообщают ни оборот, ни объем производства, все цифры в исследовании являются исключительно оценочными (это надо учитывать!), но регулярная публикация докладов MSLC в течение восьми лет намекает, что оценки экспертов игроками рынка неофициально принимаются. А для лишенных глубоких инсайдов в индустрии людей — коллекционеров, покупателей, журналистов — они и вовсе становятся единственно доступным путеводителем по лабиринту швейцарского часпрома.
Топ-50 марок, ранжированные по объему выручки, представлены в таблице.
Источник: LuxeConsult, Morgan Stanley
«Чемпион чемпионов» Rolex увеличил выручку на 5% при 2-процентном сокращении производства, но его дочерняя марка Tudor провалилась на 34% в деньгах и на 37% в физических объемах. Как считают эксперты MSLC, из-за слишком большой зависимости от просевшего сильнее остальных китайского рынка. Впрочем, по доле выручки на мировом рынке (32,1%) группа Rolex продолжает оставаться безусловным лидером, за ней следуют конгломерат Swatch Group из 16 марок (доля — 18,3%), корпорация Richemont c 11 марками (17,8%), бренд-одиночка Patek Philippe (6,5%) и многопрофильная люксовая корпорация LVMH с 7 марками (5,7%). Ряд групп — Swatch, Richemont, LVMH — уменьшили за последний год свои рыночные доли, что экспертами MSLC также связывается с «китайским синдромом». Если раньше масштабное присутствие на рынке Китая считалось преимуществом, то теперь оно стало ахиллесовой пятой для брендов.
Из престижного клуба «марок-миллиардеров», чья выручка превышает CHF 1 млрд, исключена Vacheron Constantin, которая, впрочем, фигурировала в нем единожды, по результатам 2023 года. Клуб сократился до 7 членов из 400 относительно живых швейцарских часовых брендов, из которых в рейтинге MSLC фигурируют 50.
Чисто часовым феноменом надо признать доминирование в выручке частных (непубличных) компаний. Как и в предыдущие годы, марки Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille продолжали наращивать доли рынка. Это — абсолютно уникальная особенность среди производителей предметов роскоши: в большинстве других сегментов (сумки, одежда и пр.) бренды, принадлежащие котирующимся на биржах корпорациям, в частности той же LVMH, забирают все больше денег потребителей. Единственное объяснение: в консервативной часовой индустрии наличие внешних акционеров мешает менеджменту. В публичных компаниях он вынужден концентрироваться на достижении краткосрочных положительных финансовых результатов, в частных — может позволить себе мыслить более стратегически.
Наконец, не можем не отметить рост выручки ультралюксовых брендов. Еще по итогам 2023 года в топ-50 вошли такие небольшие по объему производства марки, как Jacob & Co., H. Moser & Cie и Greubel Forsey, наряду с ранее уже присутствовавшей там F. P. Journe. Это — производители высшего ценового диапазона с крайне высокой розничной ценой одного экземпляра (см. крайний правый столбец таблицы). В топ-50 нынешнего года, который ограничен порогом выручки одной компании около CHF 50 млн, это, на минуточку, около 4,85 млрд руб. по курсу ЦБ, по оценкам экспертов, попала марка MB&F, сменившая на 50-й позиции Greubel Forsey.