Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Швейцарские часы отстали

В 2024 году на рынок повлиял «китайский синдром»

В начале апреля в Женеве состоится выставка Watches & Wonders. В преддверии главного часового события года руководитель «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин рассказывает, с какими финансовыми и производственными результатами подходят к нему швейцарские марки, до сих пор выступающие законодателями мировых трендов.

Фото: www.watchesandwonders.com

Фото: www.watchesandwonders.com

Тревожные для часовщиков звоночки раздавались почти весь прошлый год. Одним из немногих общедоступных индикаторов рынка являются ежемесячные экспортные отчеты Федерации швейцарской часовой индустрии (FH), в которых регулярно фигурировали отрицательные показатели. В денежном измерении швейцарский часовой экспорт в экспортных, далеких от розничных, ценах упал по сравнению с 2023 годом на 2,8%, до 24,8 млрд швейцарских франков (CHF), в количественном — на 9,4%, до 15,3 млн. Таким образом, по количеству экспортированных часов швейцарская индустрия вернулась к показателю ковидного 2021 года (в 2020-м, когда производства закрывались на карантин, было еще хуже), а по их стоимости оказалась между результатами 2022 и 2023 годов. И это несмотря на то, что средняя экспортная цена одного экземпляра часов постоянно растет. В 2024 году она составила CHF1620, увеличившись за год больше чем на сотню франков. Нетрудно догадаться, что очередное подорожание в конечном итоге оплатят покупатели.

Предыдущая фотография

Фото: www.watchesandwonders.com

Фото: www.watchesandwonders.com

Следующая фотография
1 / 2

Фото: www.watchesandwonders.com

Фото: www.watchesandwonders.com

Или не оплатят? Ключ к ответу на этот вопрос скрывается в том, где эти покупатели находятся, то есть в цифрах экспорта на национальные рынки. В топ-10 рынков первенствовали США с показателем в CHF 4,4 млрд (+5% к 2023 году) и благоприятным прогнозом на текущий год. На третью позицию вырвалась Япония (+7,8% год к году), привлекшая иностранных покупателей дешевой в прошлом году иеной. Главные пострадавшие — КНР и ее специальный административный район Гонконг (из-за огромного рынка он учитывается отдельно), которые заняли второе и четвертое места соответственно. Цифры тамошнего падения впечатляют: в КНР — на 25,8% год к году, в Гонконге — на 18,7%. Словом, снижение спроса на швейцарские часы, как, впрочем, и на другие предметы роскоши в Поднебесной, продолжается. Как отмечается в сдержанном комментарии FH: «Часовые компании уже поделились своими опасениями по поводу 2025 года. Любое восстановление на рынке будет во многом зависеть от перспектив в Китае, где неопределенность остается высокой. В настоящее время нет признаков, которые указывали бы на разворот в 2025 году, хотя спад должен быть менее значительным. Таким образом, экспорт швейцарских часов, вероятно, продолжит тенденцию к снижению, в то время как разрывы между различными участниками сектора останутся очень заметными».

Предыдущая фотография

Фото: www.watchesandwonders.com

Фото: www.watchesandwonders.com

Фото: www.watchesandwonders.com

Фото: www.watchesandwonders.com

Следующая фотография
1 / 4

Фото: www.watchesandwonders.com

Фото: www.watchesandwonders.com

Фото: www.watchesandwonders.com

Фото: www.watchesandwonders.com

«Разрывам между различными участниками» посвящен аналитический доклад швейцарского филиала инвестбанка Morgan Stanley и компании LuxeConsult (MSLC) — уникальное для закрытой часовой индустрии исследование, проливающее свет на результаты отдельных марок. В связи с тем что сами часовые компании за редчайшими исключениями не сообщают ни оборот, ни объем производства, все цифры в исследовании являются исключительно оценочными (это надо учитывать!), но регулярная публикация докладов MSLC в течение восьми лет намекает, что оценки экспертов игроками рынка неофициально принимаются. А для лишенных глубоких инсайдов в индустрии людей — коллекционеров, покупателей, журналистов — они и вовсе становятся единственно доступным путеводителем по лабиринту швейцарского часпрома.

Топ-50 марок, ранжированные по объему выручки, представлены в таблице.

Порядковый номерИзменения за годГруппаМаркаВыручка в млн CHF (оценочно)Продажи в штуках (оценочно)Средняя розничная цена 1 экземпляра (включая НДС)
1^RolexRolex10 5831 176 00013 139
2^RichemontCartier Watches3 183680 0005 692
3vSwatchOmega2 390505 0006 720
4^Audemars PiguetAudemars Piguet2 38051 00049 075
5^Patek PhilippePatek Philippe2 30072 00043 620
6^Richard MilleRichard Mille1 5505 700271 930
7vSwatchLongines1 120950 0001 922
8vRichemontVacheron Constantin94231 00038 895
9vBreitlingBreitling850160 0007 358
10vSwatchTissot7602 550 000477
11^LVMHTAG Heuer670380 0002 491
12vSwatchSwatch5604 900 000141
13vHermesHermes55070 0008 321
14vRichemontIWC548120 0006 049
15vRichemontJaeger-LeCoultre52479 0008 785
16vLVMHHublot49539 00017 934
17^LVMHBulgari49360 00012 095
18vRichemontOfficine Panerai43355 00010 892
19vChopadrChopadr38036 50015 825
20vChanelChanel38060 0009 696
21vRolexTudor360160 0003 259
22vSwatchBlancpain32022 00020 810
23vFranck MullerFranck Muller31231 00015 409
24^RichemontVan Cleef & Arpels Watches29614 00028 627
25vRichemontLange & Sohne2505 60047 277
26vRichemontPiaget22716 00018 824
27vRichemontMontblanc20868 0004 322
28vSwatchRado190148 0002 041
29vSwatchBreguet1657 40032 559
30vSwatchHamilton154118 0001 998
31vLVMHLouis Vuitton15231 0004 903
32vSwatchMido140100 0002 020
33vJacob & Co.Jacob & Co.1352 50086 400
34vLVMHZenith11510 00014 893
35vKeringGucci111215 000775
36^CitizenFrederique Constant10464 0002 488
37^F. P. JourneF. P. Journe1031 90063 968
38^H. Moser & CieH. Moser & Cie1003 70037 733
39vSwatchCertina72132 000835
40vSowindUlysse Nardin716 10020 485
41vRichemontBaume & Mercier6978 0001 354
42vRaymond WeilRaymond Weil6580 0001 314
43vSowindGirard Perregaux637 90014 354
44vRichemontRoger Dubuis616 00014 366
45vOrisOris5840 0002 177
46vLVMHDior585 30016 754
47-SwatchHarry Winston553 70015 303
48vSwatchGlashutte Original556 80012 383
49vParmigianiParmigiani502 10037 857
50^MB&FMB&F47360178 277
ИТОГО:35 25813 366 560

Источник: LuxeConsult, Morgan Stanley

«Чемпион чемпионов» Rolex увеличил выручку на 5% при 2-процентном сокращении производства, но его дочерняя марка Tudor провалилась на 34% в деньгах и на 37% в физических объемах. Как считают эксперты MSLC, из-за слишком большой зависимости от просевшего сильнее остальных китайского рынка. Впрочем, по доле выручки на мировом рынке (32,1%) группа Rolex продолжает оставаться безусловным лидером, за ней следуют конгломерат Swatch Group из 16 марок (доля — 18,3%), корпорация Richemont c 11 марками (17,8%), бренд-одиночка Patek Philippe (6,5%) и многопрофильная люксовая корпорация LVMH с 7 марками (5,7%). Ряд групп — Swatch, Richemont, LVMH — уменьшили за последний год свои рыночные доли, что экспертами MSLC также связывается с «китайским синдромом». Если раньше масштабное присутствие на рынке Китая считалось преимуществом, то теперь оно стало ахиллесовой пятой для брендов.

Из престижного клуба «марок-миллиардеров», чья выручка превышает CHF 1 млрд, исключена Vacheron Constantin, которая, впрочем, фигурировала в нем единожды, по результатам 2023 года. Клуб сократился до 7 членов из 400 относительно живых швейцарских часовых брендов, из которых в рейтинге MSLC фигурируют 50.

Чисто часовым феноменом надо признать доминирование в выручке частных (непубличных) компаний. Как и в предыдущие годы, марки Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille продолжали наращивать доли рынка. Это — абсолютно уникальная особенность среди производителей предметов роскоши: в большинстве других сегментов (сумки, одежда и пр.) бренды, принадлежащие котирующимся на биржах корпорациям, в частности той же LVMH, забирают все больше денег потребителей. Единственное объяснение: в консервативной часовой индустрии наличие внешних акционеров мешает менеджменту. В публичных компаниях он вынужден концентрироваться на достижении краткосрочных положительных финансовых результатов, в частных — может позволить себе мыслить более стратегически.

Предыдущая фотография
Omega Speedmaster Moonwatch White Dial

Omega Speedmaster Moonwatch White Dial

Rolex GMT-Master II Ref. 126710GRGR

Rolex GMT-Master II Ref. 126710GRGR

Vacheron Constantin Overseas Green Dial

Vacheron Constantin Overseas Green Dial

IWC Portugieser Eternal Calendar

IWC Portugieser Eternal Calendar

Rolex Perpetual 1908

Rolex Perpetual 1908

A.Lange&amp;Sohne Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold «Lumen»

A.Lange&Sohne Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold «Lumen»

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual «John Mayer»

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual «John Mayer»

Cartier Santos de Cartier Chronograph

Cartier Santos de Cartier Chronograph

Patek Philippe Cubitus

Patek Philippe Cubitus

Jaeger-LeCoultre Duometre Chronograph Moon

Jaeger-LeCoultre Duometre Chronograph Moon

Следующая фотография
1 / 10

Omega Speedmaster Moonwatch White Dial

Rolex GMT-Master II Ref. 126710GRGR

Vacheron Constantin Overseas Green Dial

IWC Portugieser Eternal Calendar

Rolex Perpetual 1908

A.Lange&Sohne Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold «Lumen»

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual «John Mayer»

Cartier Santos de Cartier Chronograph

Patek Philippe Cubitus

Jaeger-LeCoultre Duometre Chronograph Moon

Наконец, не можем не отметить рост выручки ультралюксовых брендов. Еще по итогам 2023 года в топ-50 вошли такие небольшие по объему производства марки, как Jacob & Co., H. Moser & Cie и Greubel Forsey, наряду с ранее уже присутствовавшей там F. P. Journe. Это — производители высшего ценового диапазона с крайне высокой розничной ценой одного экземпляра (см. крайний правый столбец таблицы). В топ-50 нынешнего года, который ограничен порогом выручки одной компании около CHF 50 млн, это, на минуточку, около 4,85 млрд руб. по курсу ЦБ, по оценкам экспертов, попала марка MB&F, сменившая на 50-й позиции Greubel Forsey.

Предыдущая фотография
Jacob &amp; Co Bugatti Tourbillon

Jacob & Co Bugatti Tourbillon

F.P.Journe Elegante 48 mm Gino&#39;s Dream

F.P.Journe Elegante 48 mm Gino's Dream

H.Moser&amp;Cie Streamliner Tourbillon Skeleton

H.Moser&Cie Streamliner Tourbillon Skeleton

MB&amp;F LM Perpetual Longhorn

MB&F LM Perpetual Longhorn

Следующая фотография
1 / 4

Jacob & Co Bugatti Tourbillon

F.P.Journe Elegante 48 mm Gino's Dream

H.Moser&Cie Streamliner Tourbillon Skeleton

MB&F LM Perpetual Longhorn

Юрий Хнычкин

Новости компаний Все