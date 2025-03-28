Швейцарские часы отстали

В начале апреля в Женеве состоится выставка Watches & Wonders. В преддверии главного часового события года руководитель «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин рассказывает, с какими финансовыми и производственными результатами подходят к нему швейцарские марки, до сих пор выступающие законодателями мировых трендов.

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Тревожные для часовщиков звоночки раздавались почти весь прошлый год. Одним из немногих общедоступных индикаторов рынка являются ежемесячные экспортные отчеты Федерации швейцарской часовой индустрии (FH), в которых регулярно фигурировали отрицательные показатели. В денежном измерении швейцарский часовой экспорт в экспортных, далеких от розничных, ценах упал по сравнению с 2023 годом на 2,8%, до 24,8 млрд швейцарских франков (CHF), в количественном — на 9,4%, до 15,3 млн. Таким образом, по количеству экспортированных часов швейцарская индустрия вернулась к показателю ковидного 2021 года (в 2020-м, когда производства закрывались на карантин, было еще хуже), а по их стоимости оказалась между результатами 2022 и 2023 годов. И это несмотря на то, что средняя экспортная цена одного экземпляра часов постоянно растет. В 2024 году она составила CHF1620, увеличившись за год больше чем на сотню франков. Нетрудно догадаться, что очередное подорожание в конечном итоге оплатят покупатели.

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Или не оплатят? Ключ к ответу на этот вопрос скрывается в том, где эти покупатели находятся, то есть в цифрах экспорта на национальные рынки. В топ-10 рынков первенствовали США с показателем в CHF 4,4 млрд (+5% к 2023 году) и благоприятным прогнозом на текущий год. На третью позицию вырвалась Япония (+7,8% год к году), привлекшая иностранных покупателей дешевой в прошлом году иеной. Главные пострадавшие — КНР и ее специальный административный район Гонконг (из-за огромного рынка он учитывается отдельно), которые заняли второе и четвертое места соответственно. Цифры тамошнего падения впечатляют: в КНР — на 25,8% год к году, в Гонконге — на 18,7%. Словом, снижение спроса на швейцарские часы, как, впрочем, и на другие предметы роскоши в Поднебесной, продолжается. Как отмечается в сдержанном комментарии FH: «Часовые компании уже поделились своими опасениями по поводу 2025 года. Любое восстановление на рынке будет во многом зависеть от перспектив в Китае, где неопределенность остается высокой. В настоящее время нет признаков, которые указывали бы на разворот в 2025 году, хотя спад должен быть менее значительным. Таким образом, экспорт швейцарских часов, вероятно, продолжит тенденцию к снижению, в то время как разрывы между различными участниками сектора останутся очень заметными».

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«Разрывам между различными участниками» посвящен аналитический доклад швейцарского филиала инвестбанка Morgan Stanley и компании LuxeConsult (MSLC) — уникальное для закрытой часовой индустрии исследование, проливающее свет на результаты отдельных марок. В связи с тем что сами часовые компании за редчайшими исключениями не сообщают ни оборот, ни объем производства, все цифры в исследовании являются исключительно оценочными (это надо учитывать!), но регулярная публикация докладов MSLC в течение восьми лет намекает, что оценки экспертов игроками рынка неофициально принимаются. А для лишенных глубоких инсайдов в индустрии людей — коллекционеров, покупателей, журналистов — они и вовсе становятся единственно доступным путеводителем по лабиринту швейцарского часпрома.

Топ-50 марок, ранжированные по объему выручки, представлены в таблице.

Выйти из полноэкранного режима Порядковый номер Изменения за год Группа Марка Выручка в млн CHF (оценочно) Продажи в штуках (оценочно) Средняя розничная цена 1 экземпляра (включая НДС) 1 ^ Rolex Rolex 10 583 1 176 000 13 139 2 ^ Richemont Cartier Watches 3 183 680 000 5 692 3 v Swatch Omega 2 390 505 000 6 720 4 ^ Audemars Piguet Audemars Piguet 2 380 51 000 49 075 5 ^ Patek Philippe Patek Philippe 2 300 72 000 43 620 6 ^ Richard Mille Richard Mille 1 550 5 700 271 930 7 v Swatch Longines 1 120 950 000 1 922 8 v Richemont Vacheron Constantin 942 31 000 38 895 9 v Breitling Breitling 850 160 000 7 358 10 v Swatch Tissot 760 2 550 000 477 11 ^ LVMH TAG Heuer 670 380 000 2 491 12 v Swatch Swatch 560 4 900 000 141 13 v Hermes Hermes 550 70 000 8 321 14 v Richemont IWC 548 120 000 6 049 15 v Richemont Jaeger-LeCoultre 524 79 000 8 785 16 v LVMH Hublot 495 39 000 17 934 17 ^ LVMH Bulgari 493 60 000 12 095 18 v Richemont Officine Panerai 433 55 000 10 892 19 v Chopadr Chopadr 380 36 500 15 825 20 v Chanel Chanel 380 60 000 9 696 21 v Rolex Tudor 360 160 000 3 259 22 v Swatch Blancpain 320 22 000 20 810 23 v Franck Muller Franck Muller 312 31 000 15 409 24 ^ Richemont Van Cleef & Arpels Watches 296 14 000 28 627 25 v Richemont Lange & Sohne 250 5 600 47 277 26 v Richemont Piaget 227 16 000 18 824 27 v Richemont Montblanc 208 68 000 4 322 28 v Swatch Rado 190 148 000 2 041 29 v Swatch Breguet 165 7 400 32 559 30 v Swatch Hamilton 154 118 000 1 998 31 v LVMH Louis Vuitton 152 31 000 4 903 32 v Swatch Mido 140 100 000 2 020 33 v Jacob & Co. Jacob & Co. 135 2 500 86 400 34 v LVMH Zenith 115 10 000 14 893 35 v Kering Gucci 111 215 000 775 36 ^ Citizen Frederique Constant 104 64 000 2 488 37 ^ F. P. Journe F. P. Journe 103 1 900 63 968 38 ^ H. Moser & Cie H. Moser & Cie 100 3 700 37 733 39 v Swatch Certina 72 132 000 835 40 v Sowind Ulysse Nardin 71 6 100 20 485 41 v Richemont Baume & Mercier 69 78 000 1 354 42 v Raymond Weil Raymond Weil 65 80 000 1 314 43 v Sowind Girard Perregaux 63 7 900 14 354 44 v Richemont Roger Dubuis 61 6 000 14 366 45 v Oris Oris 58 40 000 2 177 46 v LVMH Dior 58 5 300 16 754 47 - Swatch Harry Winston 55 3 700 15 303 48 v Swatch Glashutte Original 55 6 800 12 383 49 v Parmigiani Parmigiani 50 2 100 37 857 50 ^ MB&F MB&F 47 360 178 277 ИТОГО: 35 258 13 366 560 Открыть в новом окне

Источник: LuxeConsult, Morgan Stanley

«Чемпион чемпионов» Rolex увеличил выручку на 5% при 2-процентном сокращении производства, но его дочерняя марка Tudor провалилась на 34% в деньгах и на 37% в физических объемах. Как считают эксперты MSLC, из-за слишком большой зависимости от просевшего сильнее остальных китайского рынка. Впрочем, по доле выручки на мировом рынке (32,1%) группа Rolex продолжает оставаться безусловным лидером, за ней следуют конгломерат Swatch Group из 16 марок (доля — 18,3%), корпорация Richemont c 11 марками (17,8%), бренд-одиночка Patek Philippe (6,5%) и многопрофильная люксовая корпорация LVMH с 7 марками (5,7%). Ряд групп — Swatch, Richemont, LVMH — уменьшили за последний год свои рыночные доли, что экспертами MSLC также связывается с «китайским синдромом». Если раньше масштабное присутствие на рынке Китая считалось преимуществом, то теперь оно стало ахиллесовой пятой для брендов.

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Из престижного клуба «марок-миллиардеров», чья выручка превышает CHF 1 млрд, исключена Vacheron Constantin, которая, впрочем, фигурировала в нем единожды, по результатам 2023 года. Клуб сократился до 7 членов из 400 относительно живых швейцарских часовых брендов, из которых в рейтинге MSLC фигурируют 50.

Чисто часовым феноменом надо признать доминирование в выручке частных (непубличных) компаний. Как и в предыдущие годы, марки Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille продолжали наращивать доли рынка. Это — абсолютно уникальная особенность среди производителей предметов роскоши: в большинстве других сегментов (сумки, одежда и пр.) бренды, принадлежащие котирующимся на биржах корпорациям, в частности той же LVMH, забирают все больше денег потребителей. Единственное объяснение: в консервативной часовой индустрии наличие внешних акционеров мешает менеджменту. В публичных компаниях он вынужден концентрироваться на достижении краткосрочных положительных финансовых результатов, в частных — может позволить себе мыслить более стратегически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Omega Speedmaster Moonwatch White Dial Rolex GMT-Master II Ref. 126710GRGR Vacheron Constantin Overseas Green Dial IWC Portugieser Eternal Calendar Rolex Perpetual 1908 A.Lange&Sohne Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold «Lumen» Audemars Piguet Royal Oak Perpetual «John Mayer» Cartier Santos de Cartier Chronograph Patek Philippe Cubitus Jaeger-LeCoultre Duometre Chronograph Moon Следующая фотография 1 / 10 Omega Speedmaster Moonwatch White Dial Rolex GMT-Master II Ref. 126710GRGR Vacheron Constantin Overseas Green Dial IWC Portugieser Eternal Calendar Rolex Perpetual 1908 A.Lange&Sohne Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold «Lumen» Audemars Piguet Royal Oak Perpetual «John Mayer» Cartier Santos de Cartier Chronograph Patek Philippe Cubitus Jaeger-LeCoultre Duometre Chronograph Moon

Наконец, не можем не отметить рост выручки ультралюксовых брендов. Еще по итогам 2023 года в топ-50 вошли такие небольшие по объему производства марки, как Jacob & Co., H. Moser & Cie и Greubel Forsey, наряду с ранее уже присутствовавшей там F. P. Journe. Это — производители высшего ценового диапазона с крайне высокой розничной ценой одного экземпляра (см. крайний правый столбец таблицы). В топ-50 нынешнего года, который ограничен порогом выручки одной компании около CHF 50 млн, это, на минуточку, около 4,85 млрд руб. по курсу ЦБ, по оценкам экспертов, попала марка MB&F, сменившая на 50-й позиции Greubel Forsey.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Jacob & Co Bugatti Tourbillon F.P.Journe Elegante 48 mm Gino's Dream H.Moser&Cie Streamliner Tourbillon Skeleton MB&F LM Perpetual Longhorn Следующая фотография 1 / 4 Jacob & Co Bugatti Tourbillon F.P.Journe Elegante 48 mm Gino's Dream H.Moser&Cie Streamliner Tourbillon Skeleton MB&F LM Perpetual Longhorn

Юрий Хнычкин