Габитус Cubitus

Самая рафинированная из относительно массовых часовая мануфактура неожиданно выкатила первую за 25 лет совершенно новую коллекцию. Это кэжуального стиля часы Cubitus, которые невозможно не сравнивать со звездой и проклятием Patek Philippe последнего десятилетия — Nautilus, цены на которые спекулянты вздули до совершенно неприличных высот. Рассказывает исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин.

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Почему-то для презентации была избрана не родная для марки Женева, а Мюнхен, сытая и благополучная столица Баварии. Сразу скажу, что меня там не было, поэтому жанр заметки надо определить не как «подглядывание за происходившим», а как «подглядывание за подглядывавшими». Результирующее в Сети мнение не в пользу Patek Philippe, но разберемся по существу.

Напомню, что два года назад с производства были сняты последние из популярных стальных Nautilus — трехстрелочник Ref. 5711/1A-014 c оливковым циферблатом (об их премьере мы рассказывали). Доподлинно неизвестно, как это решение повлияло на сдувание ценового пузыря на вторичном рынке, но факт остается фактом: с весны прошлого года цены на «Нау» пошли вниз и хотя не сравнялись с рекомендованными розничными ($35 тыс. на момент запуска), но «припали» более чем на 40%. В коллекции Nautilus осталась буквально пара гораздо более сложных стальных моделей: Ref. 5726 с годовым календарем и возвратный хронограф с индикатором второго часового пояса Ref. 5990. Из-за изначально высоких рекомендованных цен их перепродажа уже не представлялась спекулянтам простым делом. Такое же соображение относится и к дебютировавшим осенью 2022 года обновленным трехстрелочникам Ref. 5811/1G-001 в корпусе из белого золота ценой €69,2 тыс. В общем, мануфактура выдержала двухлетний «период охлаждения» (на мой субъективный взгляд, недостаточно продолжительный) и решила вернуться в сегмент престижных стальных трехстрелочников на интегрированном браслете. Но с новым продуктом.

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Cubitus в переводе означает «локоть» или «предплечье от локтя до кончиков пальцев». Очевидно, что марка хотела сохранить в имени латинское окончание «us», дабы фонетически приблизить новинку к Nautilus. Представлен полностью новый корпус — квадратный, 45 х 45 мм, однако механизм трехстрелочника — круглый автоматический мануфактурный калибр 26–330 SC диаметром 27 мм — без изменений перешел от подушкообразных Nautilus. Современным любителям часов дизайн корпуса Cubitus напомнит Cartier Santos-Dumont, не упоминая гораздо менее комплементарных для Patek Philippe сравнений, обнаруженных мной за последнюю неделю в интернете. Лично для меня, воспитанного на полностью соответствующих форме корпуса Jaeger-LeCoultre Reverso прямоугольных механизмах, небольшой круглый механизм в крупном квадратном корпусе — явное несоответствие новинки высокому званию таких престижных часов, как Patek Philippe. Кроме того, габаритные размеры Cubitus великоваты (особенно с учетом нынешней тенденции к уменьшению размеров), но это соображение можно отнести к разряду вкусовщины.

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В Мюнхене были представлены три референции Cubitus: трехстрелочники Ref. 5821 в стальном корпусе с оливковым циферблатом (рождающим ассоциации с последним покойным Nautilus) и в биколорном (сталь/розовое золото) корпусе с синим циферблатом на браслетах того же плетения, что и у «Нау», а также усложненная модель Ref. 5822 в платиновом корпусе с большим указателем даты и индикаторами дней недели и фаз Луны (условно — аналог Nautilus Ref. 5712 без «большой даты») на композитном ремешке с тканевым узором. По традиции Patek Philippe все платиновые корпуса отмечаются круглым бриллиантом, закрепленным в боковину корпуса у отметки «6 часов». На сей раз его заменили багетным — слабая компенсация отсутствующей форме механизма, но хотя бы дизайнеры напряглись.

Радует, что сохранилась малая толщина корпусов, нарисованных для Patek Philippe еще в середине 1970-х дизайнером Джеральдом Джентой: 8,3 мм у трехстрелочников (+0,1 мм от последнего поколения «Нау»).

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Глава марки Тьерри Стерн утверждает, что Cubitus адресован богатым молодым клиентам Patek, ранее не имевшим опыта эксплуатации его классических коллекций. Иными словами, старые деньги могут остаться на Nautilus, а новые — переключаться на Cubitus. Впрочем, что касается цен, то неофитам следует вздрогнуть: стальные 5821/1A оцениваются в 35 тыс. швейцарских франков (или €40,6 тыс.), биколорные 5821/1AR — в 52 тыс. франков (или €60,3 тыс.), платиновые 5822P — в 75 тыс. франков (или €86,9 тыс.). При этом российские Telegram-каналы уже подкинули предложение платиновых Cubitus в Москве (якобы в наличии, что сомнительно) за $250 тыс. Как говорится, в три конца. Тенденция понятна, но не ведитесь: как минимум стоит понаблюдать за приключениями новинки. Самому интересно.

Юрий Хнычкин