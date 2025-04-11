Спортсмены, тренеры и шефы отметили 20-летие Hublot Big Bang

В рамках состоявшейся в Женеве выставки Watches & Wonders марка Hublot отпраздновала 20-летие знаковой коллекции Big Bang вечерним приемом, на который были приглашены послы марки, почетные гости и клиенты. В зале Palexpo Arena собрались видные представители мира спорта, гастрономии и музыки. Вечер открыл генеральный директор Hublot Жюльен Торнар, напомнивший о выдающейся роли Big Bang — модели, положившей начало стилю фьюжен во всей часовой индустрии — в 45-летней истории марки. Его сменил телепат Лиор Сушард, ошеломивший публику своим блистательным выступлением. Пять выдающихся шеф-поваров, располагающие в общей сложностью 41 звездой Michelin, устроили гастрономическое представление, приготовив персонализированные фирменные блюда. Музыкальное сопровождение вечера обеспечивали ливано-американо-британский артист Мика и родившаяся в Женеве и живущая в Нью-Йорке диджей Алиссия.

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