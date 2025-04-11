Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спортсмены, тренеры и шефы отметили 20-летие Hublot Big Bang

В рамках состоявшейся в Женеве выставки Watches & Wonders марка Hublot отпраздновала 20-летие знаковой коллекции Big Bang вечерним приемом, на который были приглашены послы марки, почетные гости и клиенты. В зале Palexpo Arena собрались видные представители мира спорта, гастрономии и музыки. Вечер открыл генеральный директор Hublot Жюльен Торнар, напомнивший о выдающейся роли Big Bang — модели, положившей начало стилю фьюжен во всей часовой индустрии — в 45-летней истории марки. Его сменил телепат Лиор Сушард, ошеломивший публику своим блистательным выступлением. Пять выдающихся шеф-поваров, располагающие в общей сложностью 41 звездой Michelin, устроили гастрономическое представление, приготовив персонализированные фирменные блюда. Музыкальное сопровождение вечера обеспечивали ливано-американо-британский артист Мика и родившаяся в Женеве и живущая в Нью-Йорке диджей Алиссия.

Предыдущая фотография
Вечеринка в честь 20-летия знаковой коллекции Big Bang марки Hublot

Вечеринка в честь 20-летия знаковой коллекции Big Bang марки Hublot

Фото: Hublot

Генеральный директор Hublot Жюльен Торнар

Генеральный директор Hublot Жюльен Торнар

Фото: Hublot

Вечеринка в честь 20-летия знаковой коллекции Big Bang марки Hublot

Вечеринка в честь 20-летия знаковой коллекции Big Bang марки Hublot

Фото: Hublot

Нападающий «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе

Нападающий «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе

Фото: Hublot

Спринтер, 11-кратный чемпион мира Усейн Болт

Спринтер, 11-кратный чемпион мира Усейн Болт

Фото: Hublot

Швейцарский яхтсмен и трехкратный участник кругосветки Vendee Globe Алан Роура

Швейцарский яхтсмен и трехкратный участник кругосветки Vendee Globe Алан Роура

Фото: Hublot

Спринтер, 2-кратная чемпионка мира швейцарка Муджинга Камбунджи

Спринтер, 2-кратная чемпионка мира швейцарка Муджинга Камбунджи

Фото: Hublot

Дидье Дешам, тренер сборной Франции по футболу

Дидье Дешам, тренер сборной Франции по футболу

Фото: Hublot

Роберто Мартинес, тренер сборной Португалии по футболу

Роберто Мартинес, тренер сборной Португалии по футболу

Фото: Hublot

Испанский шеф Энеко Аткса

Испанский шеф Энеко Аткса

Фото: Hublot

Французский шеф Анн-Софи Пик

Французский шеф Анн-Софи Пик

Фото: Hublot

Шеф из Северной Ирландии Клер Смит

Шеф из Северной Ирландии Клер Смит

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Французский шеф Янник Аллено

Французский шеф Янник Аллено

Фото: Hublot

Следующая фотография
1 / 14

Вечеринка в честь 20-летия знаковой коллекции Big Bang марки Hublot

Фото: Hublot

Генеральный директор Hublot Жюльен Торнар

Фото: Hublot

Вечеринка в честь 20-летия знаковой коллекции Big Bang марки Hublot

Фото: Hublot

Нападающий «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе

Фото: Hublot

Спринтер, 11-кратный чемпион мира Усейн Болт

Фото: Hublot

Швейцарский яхтсмен и трехкратный участник кругосветки Vendee Globe Алан Роура

Фото: Hublot

Спринтер, 2-кратная чемпионка мира швейцарка Муджинга Камбунджи

Фото: Hublot

Дидье Дешам, тренер сборной Франции по футболу

Фото: Hublot

Роберто Мартинес, тренер сборной Португалии по футболу

Фото: Hublot

Испанский шеф Энеко Аткса

Фото: Hublot

Французский шеф Анн-Софи Пик

Фото: Hublot

Шеф из Северной Ирландии Клер Смит

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Французский шеф Янник Аллено

Фото: Hublot

Новости компаний Все