Спортсмены, тренеры и шефы отметили 20-летие Hublot Big Bang
В рамках состоявшейся в Женеве выставки Watches & Wonders марка Hublot отпраздновала 20-летие знаковой коллекции Big Bang вечерним приемом, на который были приглашены послы марки, почетные гости и клиенты. В зале Palexpo Arena собрались видные представители мира спорта, гастрономии и музыки. Вечер открыл генеральный директор Hublot Жюльен Торнар, напомнивший о выдающейся роли Big Bang — модели, положившей начало стилю фьюжен во всей часовой индустрии — в 45-летней истории марки. Его сменил телепат Лиор Сушард, ошеломивший публику своим блистательным выступлением. Пять выдающихся шеф-поваров, располагающие в общей сложностью 41 звездой Michelin, устроили гастрономическое представление, приготовив персонализированные фирменные блюда. Музыкальное сопровождение вечера обеспечивали ливано-американо-британский артист Мика и родившаяся в Женеве и живущая в Нью-Йорке диджей Алиссия.