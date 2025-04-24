Турецкие сейсмологи ожидают более масштабного землетрясения

Произошедшее накануне в Стамбуле землетрясение было предвестником более сильных подземных толчков, считает турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан. По его мнению, землетрясение магнитудой 7–7,2 может произойти в период между 2045 и 2075 годами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

«Это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении... или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 км, а вот толчки будут мощнее в 22 раза»,— сказал «РИА Новости» эксперт.

Вчера, 23 апреля, у берегов Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях, было зафиксировано более 50 афтершоков. В результате пострадало более 240 человек, обошлось без жертв.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Турция ощутила тревожные толчки».