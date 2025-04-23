Более 50 афтершоков зафиксировано после землетрясения у берегов Стамбула

Магнитуда самого сильного афтершока после землетрясения у берегов Стамбула в Мраморном море составила 5,9 балла. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Всего в результате землетрясения магнитудой 6,2 по состоянию на 15:12 мск зафиксирован 51 подземный толчок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Эпицентр землетрясения находился в 24 км от побережья района Силиври в Стамбуле. Очаг — на глубине 7 км. Толчки длились около 13 секунд. Министр заверил, что сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. По данным проверки, разрушений жилых домов также не произошло. Большинство звонков в экстренный центр связаны с запросами о получении информации.

«Проблем с инфраструктурой и линиями электропередачb нет. Мы просим наших граждан принять во внимание заявления наших официальных учреждений»,— написал господин Ерликая в социальной сети X.

Помимо землетрясения магнитудой 6,2 у берегов Стамбула произошло еще одно землетрясение — магнитудой 3,9. Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях. Позднее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и граждан страны подготовиться к новому землетрясению. По его словам, оно может произойти в самом Стамбуле.

По данным Управления губернатора Стамбула, в результате прошедших землетрясений пострадал 151 человек. Они получили травмы, когда в панике начали выпрыгивать из зданий с высоты. Также в заявлении властей Стамбула приводится информация об обрушении одного заброшенного здания.