Почти 240 человек пострадали при землетрясении в Турции

Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 236 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу на брифинге в оперативном штабе департамента чрезвычайных ситуаций.

По словам господина Мемишоглу, большинство пострадавших получили травмы из-за паники — люди выпрыгивали из домов и падали с высоты. В самом Стамбуле было зафиксировано 173 таких случая. При этом большинство пострадавших не нуждались в госпитализации, и их состояние оценивается как нормальное.

Утром сегодня, 23 апреля, в нескольких десятках километров от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2. Сейсмическая активность также ощущалась в соседних со Стамбулом провинциях. По последним данным, был зафиксирован 51 афтершок.

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