Белый дом: Зеленский движется в неверном направлении

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины Владимир Зеленский движется не в том направлении по пути урегулирования конфликта с Россией. По ее словам, терпение президента США Дональда Трампа «на исходе».

«Президент расстроен. Его терпение на исходе. Он хочет сделать все, что нужно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были готовы к этому»,— сказала Кэролайн Левитт на брифинге (цитата по Reuters). «К сожалению, президент Зеленский движется в неверном направлении»,— добавила она.

Сегодня, 23 апреля, Дональд Трамп заявил, что позиция Владимира Зеленского, исключающего признание Крыма российским, негативно сказывается на ходе переговоров с Россией. По словам американского лидера, господин Зеленский может заключить мир или продолжать боевые действия и через несколько лет потерять страну.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Лусине Баласян