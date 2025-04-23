Главные новости за 23 апреля. Новороссийск
Жителей Новороссийска предупредили о граде и сильных порывах ветра до 22 м.
Мэрия Новороссийска взыскала долг с фирмы арестованного экс-депутата ЗСК.
Власти Новороссийска подтвердили повторное возгорание на мусорном полигоне.
В Новороссийске усилят меры безопасности в выходной на Радоницу 29 апреля.
УФАС «заморозило» тендер на горячее питание для больницы №2 Новороссийска.
В Новороссийске завершат реконструкцию причала №38 ГК «Дело» в 2027 году.
Минтранс вернет 43,3 млн руб. за охрану Новороссийского транспортного узла.
В Новороссийске изменятся маршруты автобусов на время ограничения движения.
Полиция Новороссийска проводит проверку после видео с детьми на крыше мемориала «Малая Земля».
Сезон фонтанов в Новороссийске откроют 1 мая.
В Геленджике на майские праздники ждут 110 тыс. туристов.