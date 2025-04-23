Главные новости за 23 апреля. Новороссийск

Жителей Новороссийска предупредили о граде и сильных порывах ветра до 22 м.

Мэрия Новороссийска взыскала долг с фирмы арестованного экс-депутата ЗСК.

Власти Новороссийска подтвердили повторное возгорание на мусорном полигоне.

В Новороссийске усилят меры безопасности в выходной на Радоницу 29 апреля.

УФАС «заморозило» тендер на горячее питание для больницы №2 Новороссийска.

В Новороссийске завершат реконструкцию причала №38 ГК «Дело» в 2027 году.

Минтранс вернет 43,3 млн руб. за охрану Новороссийского транспортного узла.

В Новороссийске изменятся маршруты автобусов на время ограничения движения.

Полиция Новороссийска проводит проверку после видео с детьми на крыше мемориала «Малая Земля».

Сезон фонтанов в Новороссийске откроют 1 мая.

В Геленджике на майские праздники ждут 110 тыс. туристов.