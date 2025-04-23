В Новороссийске временно изменят схему движения пяти автобусных маршрутов

В Новороссийске из-за дорожных работ на проспекте Дзержинского внесены изменения в схему движения маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Движение маршрутов общественного транспорта №11а, 15, 15а, 31 и 22 в прямом и обратном направлении будет осуществляться через автомобильные дороги ул. Южной — ул. Пионерской — ул. Мурата Ахеджака — пр. Дзержинского — ул. Губернатора Е.Н. Волкова — ул. Котанова»,— говорится в сообщении.

Ограничение движения на участке от ул. Южная до пр. Дзержинского, д. 227 вводится для всех видов транспорта на период с 24 по 26 апреля 2025 года в связи с работами на автодороге по проспекту Дзержинского. Водителей просят заранее планировать схемы объезда.

Алена Воробьева