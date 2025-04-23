В Новороссийске усилят меры безопасности в выходной на Радоницу 29 апреля

Для безопасности новороссийсцев на Радоницу организуют дополнительное дежурство дорожных служб, полиции и казаков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, во вторник, 29 апреля, в Новороссийске запустят семь дополнительных маршрутных автобусов к кладбищу «Кабахаха». Будут усилены меры безопасности на дорогах и кладбищах.

В Новороссийске отметят Радоницу посещением кладбищ в ставший традиционным выходной день на Кубани. В этом году он приходится на 29 апреля. Соответствующий краевой закон приняли по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в 2023 году.

Алена Воробьева