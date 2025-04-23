УФАС «заморозило» тендер на горячее питание для больницы №2 Новороссийска

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Краснодарскому краю по результатам внеплановой проверки заблокировало конкурс на определение поставщика по обеспечению горячим питанием пациентов ГБУ «Городская больница № 2». Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок».

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Начальная цена контракта составляет 1,4 млн руб.

Жалоба на размещенную конкурсную документацию поступила от ИП Щерба Ю.В. Согласно заявлению, порядок оценки заявок на конкурс нарушает положения федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, заказчик выставил ограничения по опыту подрядчика исключительно контрактами по организации лечебного питания, а нахождении место оказания услуг – территорией города Новороссийска. Кроме того, в лоте не указаны предельные значения показателей критерия квалификации подрядчика.

Рассмотрев жалобу, региональное УФАС указала заказчику, что он не может ограничить конкурентные права подрядчиков критерием «лечебное питание», поскольку действующим законодательством РФ не установлено дополнительных требований для услуг организации такового. В связи с этим, говорится в решении, «услуги организации общественного питания» и «услуги по организации лечебного питания» являются сопоставимыми. Требование к месту оказания услуг на базе исполнителя в Новороссийске тоже противоречит закону о контрактной системе.

ГБУ «Городская больница №2» обязана устранить нарушения до 30 апреля 2025 года.

Людмила Налтакян