В Новороссийске завершат реконструкцию причала №38 ГК «Дело» в 2027 году

Работы по удлинению глубоководного причала № 38 компании НУТЭП (входит в «ДелоПортс», стивидорный холдинг ГК «Дело») в Новороссийске завершатся в 2027 году, после чего площадь складских площадей увеличится на 2 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

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«Там будут работать новых три причальных контейнерных крана-перегружателя STS (ship to shore). Завершение строительства планируем в конце 2027 года»,— уточнил господин Шишкарев.

Реконструкция глубоководного причала №38 контейнерного терминала НУТЭП в Новороссийске позволит нарастить мощность до 1 млн ДФЭ. Сейчас длина причала составляет 390 м, глубина — 15 м. Причал №38 был построен и введен в эксплуатацию в порту Новороссийска в 2019 году. Общая сумма инвестиций составила $125 млн.

Также в Новороссийске завершена разработка проектной документации инвестиционного проекта «Строительство четвертой линии выгрузки» зернового терминала КСК (входит в «ДелоПортс» ГК «Дело»). Строительство четвертой линии выгрузки позволит увеличить мощности по перевалке зерна до 12 млн т, расширить мощности по хранению зерна до 250 тыс. т.

Как уточнил господин Шишкарев, в 2024 году КСК достиг рекордных показателей в 10,3 млн т благодаря удлинению причала. Это позволило принимать суда с осадкой до 18 м и грузоподъемностью более 100 тыс. т зерна.

Алена Воробьева