В Геленджике на майские праздники ждут 110 тысяч туристов

В Геленджике на майские праздники в этом году ждут порядка 110 тыс. гостей. Данные по бронированию и количеству туристов опубликовал в своем Telegram-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

«Обновили данные по туристическому потоку — динамика хорошая. С начала года в Геленджике отдохнули уже 261 тыс. человек, это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Основной поток — организованные туристы и самостоятельные путешественники, их 218 тыс. Ещё около 43 тыс. человек приехали на экскурсии или на один день»,— уточнил господин Богодистов.

По его словам, бронирование на май и летние месяцы в Геленджике превысило 55%. Прогнозируемая загрузка на май — 80,5%. На майские праздники Геленджик могут посетить 110 тыс. гостей.

В Новороссийске готовятся к приезду около 60 тыс. туристов на майские праздники. Это на 20% больше по сравнению с показателем прошлого года. Заполняемость гостиниц города прогнозируется на уровне 90%. По прогнозам туроператоров, Новороссийск может войти в топ-3 популярных направлений на побережье Черного моря для отдыха в мае.

Алена Воробьева