Мэрия Новороссийска взыскала долг с фирмы арестованного экс-депутата ЗСК

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации Новороссийска к ООО «Кубаньбытхим», принадлежащему арестованному экс-депутату Михаилу Ковалюку, о взыскании задолженности по арендной плате в размере более 179 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно решению суда, компания должна выплатить городской администрации задолженность за несколько месяцев, начиная с августа 2024 года.

ООО «Кубаньбытхим», выпускающее бытовую химию под брендом «Матрешка», принадлежит бывшему депутату Законодательного собрания Краснодарского края Михаилу Ковалюку. В настоящее время он находится под стражей по подозрению в вымогательстве 500 млн руб. (ч.3 ст. 163 УК РФ).

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, 57-летний экс-депутат был задержан при получении половины вымогаемой суммы. Следствие утверждает, что подозреваемый требовал деньги от новороссийского предпринимателя, ссылаясь на мнимое покровительство со стороны сотрудников ФСБ России и связи в контрольно-надзорных органах региона.

Лия Пацан