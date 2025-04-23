Жителей Новороссийска предупредили о граде и порывах ветра до 22 метров

В Новороссийске ожидается ухудшение погодных условий: дождь, град и ветер с порывами до 20-22 м/с. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

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«С 24 по 26 апреля местами в крае ожидаются: ливень, сильный дождь в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с. Соблюдайте меры безопасности»,— говорится в сообщении.

Сезон фонтанов в Новороссийске откроют 1 мая 2025 года. 15 городских фонтанов работают в тестовом режиме с 15 апреля.

Алена Воробьева