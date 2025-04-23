Полиция Новороссийска проводит проверку после видео с детьми на крыше мемориала
Полицейские Новороссийска проводят проверку после появления в соцсетях видео с двумя детьми на крыше мемориала Малая Земля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.
Фото: соцсети
«Инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних будет организована профилактическая работа в образовательных организациях»,— говорится в сообщении.
Полицейские призвали родителей провести беседы с детьми о мерах безопасности и напомнить о недопустимости подобного поведения на мемориалах.
Ранее в Геленджике власти и полиция отреагировали на видео с танцами школьниц на кладбище. Полиция провела проверку и установила личности несовершеннолетних.