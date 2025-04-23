Охрана оказалась нецелевой

Арбитражный суд Московского округа поддержал решение Девятого арбитражного апелляционного суда о взыскании с ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта России» 43,3 млн руб. в пользу ФКУ «Ространсмодернизация». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, весной 2022 года Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства провело проверку расходов федерального бюджета на создание и развитие инфраструктуры морских портов. В ходе контрольного мероприятия были выявлены нецелевые расходы: оплата охранных услуг территорий в период с 2018 по 2022 годы на сумму 143,3 млн руб. В том числе, 43,3 млн руб. на охрану Новороссийского транспортного узла.

Причиной нарушения Бюджетного кодекса РФ, по мнению надзорного органа, стало неверное применение статей расходов. Вместо ст.244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» ФКУ «Ространсмодернизация» применило ст.414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».

В 2024 году «Росмодернизация» обратилась в арбитражный суд с иском к подразделению Минтранса РФ о возврате 43,3 млн руб. Суд расценил иск как «перекладывание ответственности собственного неразумения на другого участника обязательственных отношений» и в его удовлетворении отказал.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ФКУ «Ространсмодернизация» обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд. Апелляция позицию заявителя поддержала, решение суда первой инстанции отменила. Оспорить это решение в кассации не удалось.

Людмила Налтакян