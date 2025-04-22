Песков прокомментировал статью FT о предложении Путина по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Financial Times (FT) о том, что Владимир Путин предложил остановить боевые действия на Украине по линии фронта. Господин Песков указал, что сейчас публикуется много фейков, и призвал доверять только первоисточникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники»,— сказал Дмитрий Песков «РИА Новости».

Ранее FT со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Путин на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом предложил остановить конфликт на Украине по нынешней линии фронта. Собеседники газеты добавили, что Москва выразила готовность отказаться от претензий на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Киева.

Дмитрий Песков на вопрос FT о переговорах сказал, что эта работа не может идти публично. По его словам, Москва ведет диалог с Вашингтоном, «процесс трудный и требует много времени».