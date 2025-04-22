Губернатор Владимирской области встретился с эвакуированными жителями

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что посетил пункт временного размещения (ПВР) в Киржачском районе. Там разместили жителей, эвакуированных из-за детонации склада с боеприпасами.

«Еда, питье, спальные принадлежности — люди обеспечены всем необходимым, чтобы переждать эту ночь. Конечно, жители обеспокоены, но потихоньку приходят в себя»,— написал Александр Авдеев в Telegram-канале. Он добавил, что власти области обсудят выплату компенсаций за потерянное имущество и жилье.

Днем 22 апреля вблизи населенного пункта Барсово начались взрывы боеприпасов на складе в воинской части. Один из них упал на частный дом. По последним данным, ранены четыре человека, трое из них госпитализированы. В Киржачском районе объявлен режим ЧС. Эвакуированы семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. Как заявило Минобороны, взрыв на складе с боеприпасами произошел из-за нарушения требований безопасности.

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