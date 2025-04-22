В Минобороны создана комиссия по выяснению причин взрыва боеприпасов в Барсово

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать комиссию для выяснения причин взрыва боеприпасов в воинской части в Киржачском районе Владимирской области. Комиссию возглавит заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Булыга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

По данным военного ведомства, детонация боеприпасов произошла из-за возгорания. Сведения о пострадавших не приводятся. В качестве предварительной причины названо нарушение требований безопасности.

Как сообщил местный телеканал «Зебра ТВ», инцидент случился около 15:30 мск. На территории Киржачского района объявлен режим ЧС. Из населенных пунктов Мирный, Дубки, СНТ «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново проводится эвакуация. Жителей доставляют в школы №6 и №7 в поселке Красный Октябрь.