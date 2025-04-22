В районе ЧС во Владимирской области боеприпас упал на частный дом

В Киржачском районе Владимирской области, где на территории воинской части произошла детонация боеприпасов, один из снарядов упал на частный дом, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил глава садоводческого некоммерческого товарищества, в котором произошел инцидент.

Это произошло в СНТ «Вязьма». «В доме людей не было, я стоял, и в пяти метрах от меня снаряд летел. Он пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил. Детонации не было»,— рассказал собеседник агентства.

По данным местного телеканала «Зебра ТВ», взрыв около воинской части в Барсово произошел около 15:30 мск. Для выяснения причин инцидента министр обороны Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию. В качестве предварительной причины названо нарушение требований безопасности. Детонации предшествовало возгорание.

Сведений о пострадавших в результате взрыва не поступало. На территории Киржачского района объявлен режим ЧС. Из населенных пунктов Мирный, Дубки, СНТ «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново проводится эвакуация. Жителей доставляют в школы №6 и №7 в поселке Красный Октябрь.