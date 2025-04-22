Главные новости за 22 апреля. Новороссийск

Герб Новороссийска дополнят награды: медаль «Золотая Звезда» и орденские ленты.

В бюджет Новороссийска планируют собрать 24 млрд руб. доходов.

Власти Новороссийска: пожар на мусорном полигоне локализован.

Новый региональный оператор в Новороссийске начнет работу после утверждения тарифов.

В Новороссийске 1 сентября заработает программа по раздельному сбору мусора.

Бегляров: дефицита электроэнергии в Новороссийске нет. Исключение составляет Борисовка.

Тариф на транспортировку дизеля до порта в Новороссийске повысят на 9,5%.

АО «Новороссийскгоргаз» не выплатит акционерам дивиденды за 2024 год.

Замглавы Новороссийска предупредила о действиях мошенников от ее имени.

Власти: ПЗЗ Новороссийска не могут изменить ситуацию с землями «двойного учета».

Стоимость литра бензина А-92 продолжает дорожать в Новороссийске.