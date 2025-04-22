Замглавы Новороссийска предупредила о действиях мошенников от ее имени

Заместитель главы Новороссийска Наталья Майорова по социальным вопросам предупредила о действиях мошенников от ее имени в соцсетях. Об этом вице-мэр сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«От моего имени снова звонят и рассылают сообщения мошенники. Будьте внимательны и не реагируйте на подозрительные сообщения. Перед тем, как вступаете в диалог, проверьте номер телефона»,— написала госпожа Майорова.

Наталья Майорова занимает должность вице-мэра Новороссийска с 2016 года. Она курирует ряд управлений: культуры, образования, по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства. Также в ее ведении отдел по делам молодежи, парки Новороссийска и Молодежный центр.

Алена Воробьева