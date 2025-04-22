Стоимость литра бензина А-92 продолжает дорожать в Новороссийске

Литр бензина марки А-92 в Новороссийске за неделю подорожал до 58,38 руб. По данным Краснодарстата, на прошлой неделе стоимость литра бензина АИ-92 в Новороссийске была выше, чем в Сочи и Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным управления экономического развития Новороссийска, стоимость одного литра бензина выросла с 58,25 до 58,38 руб. Согласно мониторингу цен Краснодарстата, средняя стоимость бензина на 14 апреля составила 58,43 руб. Данные на эту неделю пока не опубликованы.

Бензин марки А-95 подорожал за неделю с 63,96 руб. до 64,11 руб. за литр, согласно данным управления экономического развития Новороссийска. По данным Краснодарстата, на прошлой неделе литр бензина А-95 в Новороссийске стоил 64,25 руб. Дороже только в Сочи — 64,40 руб. за литр. Новые данные мониторинга на сайте Краснодарстата пока не опубликованы.

Также в Новороссийске средняя стоимость одного кг картофеля оказалась самой высокой на Кубани — 101,01 руб. Самый дешевый картофель, согласно отчету о средних потребительских ценах на товары и услуги Краснодарстата, в Туапсе — 83,50 руб.

Алена Воробьева