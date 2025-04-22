Тариф на транспортировку дизеля до порта в Новороссийске повысят на 9,5%

Тариф на транспортировку дизельного топлива до морского порта Новороссийск повысят на 9,5%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Тариф в размере 2,2 тыс. руб. на услуги ПАО «Транснефть» планируется установить по маршруту «Станция «Тингута» — «Новороссийск» (ПК «Шесхарис»).

Повышение стоимости тарифа на 9,5% коснется компаний «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Газпром нефтехим Салават», «Орскнефтеоргсинтез» и «Татнефть». Также предполагается повышение тарифа на услуги «Транснефти» по транспортировке нефтепродуктов по маршруту «ПСП «Волгоград» — «Новороссийск» до 2,4 тыс. руб. за т.

Алена Воробьева