В Новороссийске 1 сентября заработает программа по раздельному сбору мусора

С 1 сентября 2025 года в Новороссийске внедрят программу по раздельному сбору мусора. Об этом журналистам сообщил и. о. вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, планируется работа с жителями по культуре раздельного сбора мусора. На территории Новороссийска в 2023 году оператором ООО «ЭкоЮг» было установлено 275 контейнеров для сбора пластика. Однако раздельный сбор мусора организовать не удалось.

Количество отходов в курортных и рекреационных зонах увеличивается вместе с турпотоком. В 2025 году смена оператора по вывозу мусора в Новороссийске, которая совпадает с летним сезоном, не должна отрицательно сказаться на количестве отходов.

«Мусорный коллапс не случится. До выхода нового регоператора мусор будет вывозить старый»,— уточнил господин Бегляров.

Вывозить мусор новый регоператор ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) продолжит на полигон ООО «Терра-Н». По данным Росприроднадзора, вместимость полигона была исчерпана еще в мае 2023 года, однако собственник свалки намерен реконструировать объект и продолжить принимать мусор еще два года.

Мусорный полигон в Новороссийске продолжил тлеть после тушения возгорания в ночь на 18 апреля 2025 года, спустя более чем месяц после пожара 13 марта. Спасатели отсыпали грунтом отдельные очаги тления 21 апреля. Открытого горения не возникло.

Людмила Налтакян