В бюджет Новороссийска планируют собрать 24 млрд рублей доходов

Депутаты городской Думы Новороссийска приняли корректировку бюджета на 2025 год. Его размер увеличился до 24 млрд руб., сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Комитет городской Думы Новороссийска по финансово-бюджетной и экономической политике внес изменения в бюджет города в связи с его увеличением на 1,7 млрд руб. Денежные средства будут направлены на выполнение национальных проектов.

«Общий объем доходов на текущий год увеличен и составляет порядка 24 млрд руб. Дополнительно выделенные средства пойдут на финансирование важных социальных и инфраструктурных проектов»,— говорится в сообщении.

В 2024 году общий объем доходов бюджета Новороссийска составил 17,4 млрд руб. На 2025 год доходы и расходы были запланированы в объеме 22 млрд руб.

Также депутаты единогласно приняли корректировку бюджета на плановый период 2026 — 2027 годов. Комитет по финансово-бюджетной и экономической политике принял решение о внесении изменений в решение городской Думы Новороссийска от 19 ноября 2024 года № 572 «О туристическом налоге».

Алена Воробьева