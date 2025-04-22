Власти: ПЗЗ Новороссийска не могут изменить ситуацию с землями «двойного учета»

1100 обращений жителей были рассмотрены на общественных обсуждениях по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки в конце марта 2025 года в Новороссийске. Об этом журналистам сообщила и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Новороссийска Наталья Ищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

1/3 обращений касалась исключения земельных участков из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных земель, 1/3 — изменений градостроительного регламента по высотности застройки, 1/3 — пересечение земель ИЖС с лесным фондом. По информации госпожи Ищенко, 50% обращений в ходе обсуждений были удовлетворены.

«Говоря о том, что часть земель ИЖС ушла в земли сельхозназначения или лесного фонда — Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) это изменить нельзя. ПЗЗ конкретизируют функциональную зону, устанавливают в соответствии с ней территориальную зону и градостроительный регламент. То, что идет вразрез с Генеральным планом — незаконно», — отметила госпожа Ищенко.

Исключение земель из сельхозугодий относится к полномочиям администрации Краснодарского края. Поэтому ПЗЗ города Новороссийска не могут изменить ситуацию с землями «двойного учета». Если на строение и на земельный участок есть вся разрешительная документация, оформленная до принятия Генерального плана в ноябре 2024 года, за собственником должен быть сохранен тот вид использования земли, который указан в документах на участок, отметила начальник управления.

«Данный вопрос возможно решить в департаменте имущественных отношений Краснодарского края путем подачи соответствующего заявления. Такая процедура актуальна только для земельных участков, оформленных в законном порядке»,— подчеркнула госпожа Ищенко.

Людмила Налтакян