Герб Новороссийска дополнят награды: медаль «Золотая Звезда» и орденские ленты

Герб Новороссийска дополнят награды города-героя: медаль «Золотая Звезда» и две орденские ленты. Решение об этом приняли депутаты городской Думы, сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой

«Депутаты приняли решение о возможности использовать изображение герба с принадлежащими городу-герою наградами: медаль "Золотая Звезда" и две орденские ленты – ордена Ленина и ордена Великой Отечественной войны I степени»,— говорится в сообщении.

История герба Новороссийска началась в 1914 году. После революции 1917 года вплоть до 1968 года герб города был утрачен. На сессии Новороссийского городского Совета депутатов трудящихся был утвержден герб Новороссийска в виде щита, разделенного по диагонали лентой ордена Отечественной войны I степени на две части, с дымящими трубами, золотым якорем и красной гвоздикой. После присвоения в 1973 году Новороссийску звания города-героя в герб были внесены дополнения — лента ордена Ленина и медаль «Золотая Звезда».

В постсоветский период городская Дума утвердила новый герб Новороссийска с сочетанием дореволюционного герба города с наиболее важными событиями истории советского периода. Однако Государственная Герольдия при Президенте Российской Федерации не поддержала этот проект.

В 2005 году депутаты городской Думы приняли решение о возвращении Новороссийску его исторического герба, утвержденного императором Николаем II в 1914 году. В преддверии 80-летия Великой Победы герб города-героя будет напоминать о наградах Новороссийска за героические подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Алена Воробьева