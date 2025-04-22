Бегляров: дефицита электроэнергии в Новороссийске нет

Новороссийск обеспечен электроэнергией в достаточном объеме для потребителей. Исключение составляет Борисовка, сообщил журналистам и. о. замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров.

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«Два раза в год формируем совместно с энергетиками режимные ведомости по нагрузке: летний и зимний максимум. В Борисовке летний максимум, согласно мониторингу, в два раза ниже разрешенного, зимний — в два раза выше. Отсюда отключения электричества. Есть предварительная договоренность с энергетиками по увеличению мощностей в Борисовку»,— рассказал господин Бегляров.

По его словам, нагрузка возникает также из-за работ по газификации населенного пункта. В связи с этим кратное снижение нагрузки на электросети Борисовки ожидается в осенне-зимний период.

Массовые аварии на сетях энергоснабжения в селе Борисовка под Новороссийском произошли в феврале 2025 года из-за повышенного потребления электропитания во время похолодания. Жители села обращались с жалобой на отключение электроэнергии к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Отключение электроснабжения в поселке Борисовка 21 февраля оставило без света 900 человек. Коммунальщики устраняли аварию на протяжении нескольких дней. 24 февраля в ДК «Кубань» для оставшихся без света и тепла жителей Борисовки был открыт пункт временного размещения на 168 человек. Также аварийные отключения были зафиксированы в Абрау-Дюрсо, Натухаевской, Цемдолине, Семигорье и Широкой Балке.

Людмила Налтакян