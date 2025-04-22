ХК «Автомобилист» пообещал бороться с перекупщиками билетов

ХК «Автомобилист» проводит работу по выявлению лиц, злоупотребляющих онлайн-продажей билетов, заявил директор хоккейного клуба Максим Рябков на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Максима Рябкова, специалисты клуба анализируют цифровые следы, оставленные при онлайн-покупках билетов на «УГМК Арене», и планируют передать эту информацию заинтересованным органам.

«Наша задача, чтобы билеты четко, прозрачно попадали строго по назначению тем людям, которые любят хоккей, которые хотят по этим билетам хоккей смотреть, а не стремиться поправить свое и без того неплохое благосостояние»,— отметил господин Рябков.

По словам Максима Рябкова, ажиотажный спрос на билеты связан с высоким интересом к игре команды и новой арене. Клуб и сотрудники арены проделали большую работу, чтобы осуществить переезд по ходу сезона и провести 10 матчей за месяц.

В клубе отметили, что в настоящий момент законодательство не предусматривает наказаний за перепродажу билетов на спортивные мероприятия. Поэтому задача клуба — максимально усложнить доступ к покупке билетов для перекупщиков, которые хорошо технически оснащены и получают основной доход от этой деятельности.

По данным директора хоккейного клуба, в летний период ХК «Автомобилист» планирует провести серьезную работу с техническими специалистами, чтобы усовершенствовать систему онлайн-продаж билетов и осложнить доступ к ним для перекупщиков.

Ранее сообщалось, что билеты на первые матчи «Автомобилиста» на новой «УГМК Арене» можно было приобрести только отстояв очередь на сайте, в которой находилось более 3 тыс. посетителей.

Напомним, строительство «УГМК-Арены» завершили в начале февраля. Открытие состоялось 10 марта, в день матча между «Автомобилистом» и ЦСКА. Площадь арены составляет 111,6 тыс. кв. м., комплекс может вместить 12 тыс. зрителей спортивных мероприятий и 15 тыс. зрителей в случае проведения концертов.

Полина Щуцкая