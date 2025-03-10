В Екатеринбурге ЦСКА обыграл «Автомобилист» в первом матче на «УГМК Арене»

Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 3:4 (0-1, 1-3, 2-0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стал первым на новой «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

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Станислав Галиев открыл счет в первом периоде на новой арене, после чего Прохор Полтапов и Максим Мамин увеличили отрыв в счете. Однако во втором периоде Ник Меркли забил первую шайбу на новой арене, но гости забили шайбу в ответ. В третьем периоде Никита Трямкин и Сергей Зборовский попытались сократить разрыв в счете, однако победа осталась за гостями.

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА поднялся на третью строчку Запада.

Напомним, в середине февраля «Автомобилист» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 0:5. После чего обеспечил себе место в плей-офф.

Строительство «УГМК Арены» завершилось в феврале. В день первого матча она была освящена митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Ранее «Автомобилист» базировался в КРК «Уралец», где 26 февраля провел прощальный матч.

Полина Щуцкая