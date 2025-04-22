Причиной смерти Зураба Церетели стала остановка сердца

Скульптор, художник-монументалист и президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер из-за остановки сердца. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили. О смерти господина Церетели стало известно сегодня, 22 апреля, ему был 91 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Остановилось сердце... Дома в Переделкино в окружении своих работ»,— рассказал «РИА Новости» господин Шагулашвили. Он заверил, что никаких заболеваний у художника не было.

Зураб Церетели работал в области монументального искусства с конца 1960-х годов. Является создателем более трех десятков скульптур и монументально-декоративных произведений. В частности, выступил автором памятника Петру Первому и мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, участвовал в разработке оформления гостиничного комплекса «Ялта-Интурист». Его скульптуры находятся во многих странах мира, в том числе в Бразилии, Великобритании, США, Франции и Японии.

Возглавлял Российскую академию художеств с 1997 года. В 2003 году президент Владимир Путин предоставил ему гражданство России.