Следующая церемония «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года

98-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук. Номинантов объявят 22 января того же года.

В правила получения награды внесены изменения. В категории «Лучший фильм» они касаются сроков подачи заявки на сертификацию знака Гильдии продюсеров Америки, в категории «Анимированный короткометражный фильм» — состава судей. Для музыкальных категорий будет определен более ранний прием заявок на участие.

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония «Оскар». Лучшим фильмом признана картина Шона Бейкера «Анора», которая в общей сложности получила пять наград. Российский актер Юра Борисов был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре».

О победителях и номинантах «Оскара-2025» — в материале «Ъ».