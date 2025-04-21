Учеба по твердой таксе

В Ставрополе вынесен приговор по делу бывших преподавателей и курсантов факультета заочного обучения местного филиала Краснодарского университета МВД РФ. Они были признаны участниками преступного сообщества, занимавшегося поборами со слушателей, и получили от 6 лет 9 месяцев до 18 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уголовное дело о систематических поборах с курсантов заочного факультета ставропольского филиала Краснодарского университета МВД было возбуждено в августе 2020 года по материалам полицейской службы собственной безопасности. В ходе следствия, которое велось ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, было установлено, что в 2017 году заместитель начальника факультета заочного обучения филиала Сергей Крапивин «создал и возглавил организованное преступное сообщество». В него вошли начальники кафедр гуманитарных дисциплин, оперативно-разыскной деятельности, уголовного процесса, криминалистики, уголовного права и криминалистики, а также тактико-специальной и огневой подготовки Андрей Власов, Данил Гуров, Алим Отаров, Иван Мармута, Сергей Рожков, Людмила Медведицкова и «условно назначенные командиры групп» Евгений Апряткин, Александр Власенко, Александр Леонов, Ирина Клушина, Николай Куксов, Иван Батраков, Алексей Фролов и Евгений Витенко.

За несколько лет, по материалам дела, они создали систему, при которой студенты-заочники систематически платили взятки «за гарантированный допуск к промежуточной и государственной итоговой аттестациям, а также за обеспечение их успешной сдачи независимо от показанных в период экзаменов знаний».

По данным следствия, на каждого из фигурантов уголовного дела приходилось от 10 до более 100 эпизодов взяточничества.

Допуск к сессии обходился курсантам ставропольского филиала в сумму от 9 тыс. до 13,5 тыс. руб., а один экзамен — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. В общей сложности участники и организаторы преступной схемы получили от студентов более 5,8 млн руб. Полученными денежными средствами участники преступного сообщества «распорядились по своему усмотрению».

Суд признал всех подсудимых виновными в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), а также в получении взятки в значительном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Евгению Апряткину, у которого во время обыска по месту жительства нашли боевые патроны к автомату Калашникова и разобранную ручную гранату, вменили в вину незаконный оборот оружия и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

В итоге организатору преступной схемы Сергею Крапивину суд назначил 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн руб. и с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах. Он также был лишен специального звания «полковник полиции».

Остальные подсудимые по решению суда отправятся в колонию на сроки от 6 лет 9 месяцев до 17 лет 9 месяцев. Всем им также придется заплатить крупные штрафы, они лишены специальных званий и получили запрет на работу в госорганах.

Бывшая начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин вуза Лариса Устинова и экс-руководитель кафедры административного права Виктор Евдошенко, заключившие сделку со следствием, были ранее также признаны Октябрьским райсудом Ставрополя виновными. Ларисе Устиновой было назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима, ее коллеге — в виде трех лет шести месяцев колонии строгого режима.

Александра Ларинцева, Пятигорск