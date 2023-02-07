В полицейском вузе нашлось место для ОПС

В Октябрьском районном суде Ставрополя завершились судебные слушания по делу бывшего руководителя кафедры ставропольского филиала Краснодарского университета МВД Виктора Евдошенко. Он признан виновным в участии в преступном сообществе и получении крупных взяток от слушателей филиала. По решению суда экс-педагогу назначено три года шесть месяцев колонии строгого режима с лишением его на три года права заниматься преподавательской деятельностью в высших и профессиональных учебных заведениях. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку господин Евдошенко признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Евдошенко

Фото: Краснодарский Университет МВД РФ (Ставропольский филиал) Виктор Евдошенко

Фото: Краснодарский Университет МВД РФ (Ставропольский филиал)

Расследованием уголовного дела, фигурантами которого являлись 13 человек, в том числе Виктор Евдошенко и еще несколько преподавателей ставропольского филиала Краснодарского университета МВД, вело главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ГУСБ МВД РФ. Согласно материалам уголовного дела, Виктор Евдошенко, руководивший в вузе кафедрой административного права, «в составе организованной группы, объединенной в преступное сообщество, совместно с должностными лицами ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и условно назначенными командирами учебных групп», используя свое служебное положение, систематически получал от курсантов взятки «в виде денег».

Поборы с курсантов ставропольского филиала продолжались, по данным следствия, с сентября 2017 года по июль 2020 года.

В августе 2020 года в отношении взяточников было возбуждено уголовное дело по материалам управления собственной безопасности регионального ГУ МВД. Тогда же начались первые задержания фигурантов по делу. По факту получения взяток в полицейском вузе была проведена проверка, после которой пять преподавателей были уволены.

В ходе следствия было установлено, что от слушателей факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации члены преступной группы получили в общей сложности более 5,7 млн руб. Незаконное вознаграждение предполагалось «за гарантированное прохождение текущего контроля, получение допуска к промежуточной, государственной итоговой аттестации и их успешную сдачу независимо от показанных слушателем знаний в период обучения».

Допуск к сессии обходился курсантам ставропольского филиала от 9 тыс. до 13,5 тыс. руб., а один экзамен — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

С Виктором Евдошенко, по информации Следственного комитета России, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его уголовное дело выделили в отдельное производство. Процесс проходил в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей.

В результате приговором суда бывший преподаватель признан виновным. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и лишением права заниматься преподавательской деятельностью в высших и профессиональных учебных заведениях на срок три года.

По данным СКР, другие обвиняемые по делу в настоящее время «совместно с защитниками знакомятся с материалами уголовного дела».

В декабре Октябрьский райсуд Ставрополя признал виновной в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и в получении взяток в значительном размере бывшего начальника кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ Ларису Устинову. Согласно приговору суда, ей придется провести четыре года в колонии общего режима.

Александра Ларинцева, Пятигорск