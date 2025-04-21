Рестораны считают часы

У рестораторов нет законных прав ограничивать время пребывания клиентов в своих заведениях. На это обращают внимание опрошенные “Ъ FM” юристы. Но на практике лимитов становится все больше. Эта тема сейчас активно обсуждается в пабликах. Московские рестораны якобы массово начинают вводить такие правила. И отводят гостям в среднем два часа на посещение заведения. Подробности — у Аэлиты Курмуковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Москве более 22 тыс. заведений общепита на 850 тыс. посадочных мест. Такие цифры последний раз публиковал столичный департамент торговли и услуг летом 2024 года. По данным ведомства, только в первом полугодии открылось 600 точек разного формата, это втрое больше чем годом раньше. При этом аналитики NF Group по числу заключенных сделок насчитали всего 200 новых игроков за весь 2024-й.

Цифры заметно отличаются, но то, что ресторанов стало заметно больше — факт. На рынке жесткая конкуренция за клиентов. При этом средний чек за три месяца 2025 года вырос в столице почти на 20% и перевалил за 4 тыс. руб., посчитали аналитики банка «Русский стандарт». И чтобы не повышать цены, приходится искать новые способы оптимизации. Ограничения по времени пребывания клиента за столиком — мировая практика. И Москва не исключение, замечает основатель Hurma Group of companies Дмитрий Левицкий: «Есть антикафе, где берут деньги только за проведенное время, но ресторан продает еду и напитки. Если у меня есть 100 посадочных мест, я должен накормить два или три потока гостей за вечер. Это мой бизнес.

Если вы пришли в 18:00, поели и потом до ночи сидите с компьютером и с чашкой чая, зачем тогда я построил такую кухню, нанял шеф-повара дорогущего? Люблю людей, но при чем здесь тогда бизнес? Часто в ресторан ходят "посидеть".

Ни в одном языке мира нельзя сказать: "Пойдем в ресторан, посидим". Заведение тогда умирает либо цены будут втрое выше».

Это не ограничения, а временные слоты для гостей, добавляет ресторатор Владимир Перельман. И, по его словам, чаще за этим стоит высокий уровень сервиса: «Должна быть высокая степень стандартизации и скорости. Так, чтобы гость успевал поесть, чтобы блюдо готовилось не 30 минут. Необходимое правило — это справедливая цена, когда мы стараемся давать гостю больше за меньшие деньги, но при этом просим его в качестве жеста благодарности в какие-то дни высокой загрузки соглашаться на слоты по два часа. В Санкт-Петербурге это очень распространенная практика в наших московских проектах. Такое количество желающих попасть, что мы просто не могли не внедрять данную систему, иначе со стороны гостей поступало бы много обратной негативной связи, что к нам все приходят и сидят по четыре часа».

Главная задача — посадить как можно больше людей, особенно в пиковые часы и в выходные, но не все гости с этим соглашаются, делится сооснователь Torro grill Кирилл Мартыненко: «Гости приходят и говорят, мол, мы ничего не знаем, имеем полное право сидеть. Юридически мы не можем гостя выгнать из ресторана. Но у нас есть черные списки тех гостей, которые вообще не платят. Был период, когда все рестораны делились этими черными списками. Клиенты заказывали еду, а потом говорили, мол, все, денег нет, вот вам паспорт, я пошел. Даже милиция ничего с ним не может сделать. Мы вынуждены паспорт вернуть. Можно, конечно, довести до суда, и тогда такой гость будет вам в течение трех лет выплачивать по 5 руб. в месяц».

Неоплата счета в ресторане вполне «тянет» на ст. 158 УК РФ, по сути это кража чужого имущества, отмечают опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Но закон на стороне клиента, даже если он закажет чай, и весь день будет работать на удаленке из ресторана, поясняет председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин: «С точки зрения бизнеса это понятно. Раньше рестораторы добивались обновления состава посетителей громкой музыкой, и многие фастфудные сети это используют. Что касается требований покинуть зал к человеку, который сделал заказ, то это незаконно.

Клиент имеет право зайти утром и выйти за минуту до окончания работы ресторана».

Де-юре ресторан может вводить временной слот для гостя, только если это закрытый клуб с членским взносом, подчеркивают опрошенные “Ъ FM” юристы. Но де-факто у всех свои правила, и клиентам приходится соглашаться на 2-2,5 часа за столиком. Ресторан — это про поесть, а посидеть можно и в баре. Там лимитов нет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова