WSJ: Уиткофф может приехать в Россию после переговоров в Лондоне

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников. Ранее CNN информировал о планах Вашингтона организовать новую встречу Уиткоффа с российскими представителями, однако детали не уточнялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

По данным источников, в Лондоне в конце недели соберутся представители США, Украины и ЕС. Ожидается участие госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника по Украине Кита Келлога и самого Уиткоффа. После этого американский дипломат может отправиться в Россию.

На прошлой встрече в Париже 17 апреля, как пишет WSJ, США передали Киеву конфиденциальный документ с «контурами прочного мира на Украине», позже его обсудили с европейскими партнерами. В Госдепе подтвердили, что российскую сторону проинформировали о предложениях. Теперь Вашингтон ждет ответа от Украины, который должен поступить в ходе лондонских переговоров. Если позиции сторон совпадут, инициативы могут быть направлены Москве.

Высокопоставленный представитель Госдепа в беседе с WSJ подчеркнул, что документ содержит «список потенциальных вариантов» для обсуждения, а не ультиматум.

Возможный визит Уиткоффа станет как минимум четвертым с начала года. В Кремле пока не комментируют планы американской стороны.

20 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. По его словам, обе стороны начнут сотрудничать с Соединенными Штатами.