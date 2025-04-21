Удобрения фикс-прайс

Производители удобрений согласились на фиксацию цен для внутреннего рынка в 2021 году в условиях роста мировых котировок. Мера наряду с также введенными в том году квотами на экспорт удобрений должна способствовать сдерживанию роста цен на продовольствие. Стоимость удобрений индексируется по рекомендациям ФАС. С тех пор цены индексировались в июне и сентябре 2022 года. В январе 2025 года ФАС сообщала, что согласовала торговые политики производителей удобрений и их реализация аграриям осуществляется по ценам не выше уровня сентября 2022 года.

Российская ассоциация производителей удобрений в конце 2024 года предлагала проиндексировать цены на внутреннем рынке на 15%. Глава «Фосагро» Михаил Рыбников на Международном арктическом форуме в конце марта текущего года говорил журналистам, что производители удобрений просят проиндексировать внутренние цены по крайней мере на 10%. «Несколько раз индексировалась цена на природный газ, который является основным сырьем для производства удобрений, индексировалась заработная плата, цены других естественных монополий. Менялась налоговая система, по НДПИ вводились новые ставки, увеличился налог на прибыль, был введен акциз на природный газ для производства аммиака, для минеральных удобрений. Много факторов, которые увеличили себестоимость производства»,— цитировало ТАСС господина Рыбникова. Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил журналистам, что за индексацию выступают Минпромторг и Минэкономики, против — Минсельхоз.