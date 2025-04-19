Келлог: Киев не станет частью НАТО, это не обсуждается

Украина не станет частью НАТО, и этот вопрос не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы (Украина.— "Ъ") не станете частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года, когда (посол США в РФ в 2005–2008 годах Уильям.— "Ъ") Бернс сказал (занимавшей пост госсекретаря США в 2005–2009 годах.— "Ъ") Кондолизе Райс, что это недостижимая цель»,— сказал господин Келлог в эфире телеканала Fox News.

Вчера в рамках переговоров в Париже США представили план по урегулированию российско-украинского конфликта. Он предлагает фактическую заморозку боевых действий и снятие с повестки вступление Украины в НАТО. Остальные условия соглашения не раскрыли. New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщал, что союзники Киева намерены согласовать план прекращения огня на Украине на следующей неделе.

Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ» «Парижский сбор».

Екатерина Отрашкевич