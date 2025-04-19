NYP: союзники Киева хотят согласовать план прекращения огня на Украине в Лондоне
Западные страны планируют на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.
Военнослужащий ВСУ на позициях в Запорожской области (апрель 2025 года)
Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanised Brigade / AP
«На предстоящей неделе в Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня... Затем цель будет состоять в том, чтобы провести (обсуждение.— "Ъ") с российской стороной и сказать: "Хорошо, это лучшее и окончательное предложение". После этого будут определены следующие шаги»,— сказал чиновник (цитата по NYP).
По словам чиновника, министр обороны Украины Рустем Умеров уведомил его и других высокопоставленных лиц, что Киев «на 90%» согласен с планом мирного соглашения президента США Дональда Трампа. Его представили 17 апреля на переговорах в Париже госсекретарь Штатов Марко Рубио и двое спецпосланников. По данным издания, основной вопрос заключается в том, присоединится ли к соглашению Россия.
Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ» «Парижский сбор».