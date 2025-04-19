NYP: союзники Киева хотят согласовать план прекращения огня на Украине в Лондоне

Западные страны планируют на следующей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий ВСУ на позициях в Запорожской области (апрель 2025 года)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanised Brigade / AP Военнослужащий ВСУ на позициях в Запорожской области (апрель 2025 года)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanised Brigade / AP

«На предстоящей неделе в Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня... Затем цель будет состоять в том, чтобы провести (обсуждение.— "Ъ") с российской стороной и сказать: "Хорошо, это лучшее и окончательное предложение". После этого будут определены следующие шаги»,— сказал чиновник (цитата по NYP).

По словам чиновника, министр обороны Украины Рустем Умеров уведомил его и других высокопоставленных лиц, что Киев «на 90%» согласен с планом мирного соглашения президента США Дональда Трампа. Его представили 17 апреля на переговорах в Париже госсекретарь Штатов Марко Рубио и двое спецпосланников. По данным издания, основной вопрос заключается в том, присоединится ли к соглашению Россия.

Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ» «Парижский сбор».

Екатерина Отрашкевич