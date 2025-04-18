Главные новости за 18 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Члены петербургского горкома КПРФ обратились в Верховный суд (ВС), чтобы отменить запрет публичных акций, который длится уже пять лет. Коммунисты хотят добиться пересмотра их иска в Горсуде, который прошлым летом отклонил требования об отмене антиковидного постановления Смольного. Истцы указывают, что эпидемическая обстановка в городе принципиально изменилась, а партия власти использует коронавирусные ограничения для запрета массовых мероприятий. Интересно, что этот факт едва ли повлияет на проведение шествия «Бессмертный полк», которое в этом году администрация намерена провести в традиционном формате. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Красные призывают включить "зеленый"».

Арбитражный суд Петербурга взыскал в пользу АО «Адмиралтейские верфи» с ООО «Строительная компания “Росстро”» 164,3 млн рублей. Соответствующие материалы можно найти на сайте представителей Фемиды. Последняя организация выступала в качестве подрядчика, которая обазалась провести строительно-монтажные работы в основном стапельно-сдаточном цехе № 12. Изначально в 2017 году контракт на работы верфь заключала с ООО «Петровский фарватер», однако спустя два года стороны подписали соглашение о замене подрядчика на «Росстро». С ней же заключили два соглашения на дополнительные работы на общую сумму почти 50 млн рублей. Компания обязалась завершить работы в декабре 2022 года.

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина в ходе прямой линии отрицательно ответила на вопрос местного жителя, который поинтересовался, нельзя ли приравнять прожиточный минимум в Петербурге к московскому. По словам чиновницы, федеральные власти устанавливают экономические критерии для каждого региона, а затем с помощью специальных коэффициентов рассчитывают сумму прожиточного минимума.

«Группа ЛСР» намерена построить на территории бывшего ликеро-водочного завода «Ливиз» на Синопской набережной, 56-58 в центре Петербурга 44 кв. тыс. метров элитного жилья. Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на участников рынка, об этом на одном из мероприятий для брокеров рассказал коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад» Денис Бабаков. В общей сложности в этой локации планируется возвести 54 тыс. кв. м недвижимости. Помимо премиального жилья, в проекте также предусмотрено 3,7 тыс. кв. м апартаментов, 2,8 тыс. кв. м коммерческих площадей и 3,5 тыс. кв. м социальной инфраструктуры.

Представители бизнеса из так называемых «недружественных» стран вполне могут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, если они разделяют ценности России. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. «Это достаточно открытая площадка, мы никого не ограничиваем. Главное, чтобы участники разделяли наши общие ценности, которые являются основой роста в многополярном мире. И это будет основной темой ПМЭФ 2025 года»,— отметил господин Стуглев.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и парламентарии стран СНГ возложили цветы и венки к монументу «Мать – Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге, сообщила пресс-служба Совфеда 18 апреля. В церемонии участвовали Сагиба Гафарова из Азербайджана, Ален Симонян из Армении, Наталья Кочанова из Белоруссии, Маулен Ашимбаев из Казахстана, Нурланбек Турунбек уулу из Киргизии, Танзила Нарбаева из Узбекистана и Рустами Жмомали из Таджикистана.

На Московском вокзале утром 18 апреля был задержан петербургский адвокат Тимур Рзаев. Ему вменяют оскорбление чувств верующих и нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Все дело в пасхальных украшениях, которые были сняты с дома на Дибуновской. Ранее сообщалось, что неизвестные убрали воздушные шары и столик с освященной вербой, а также якобы бросили на пол икону. По словам господина Рзаева, икону на пол никто не бросал — ее аккуратно поставили в безопасное место. Кроме того, адвокат пояснил, что вывешенные украшения не были согласованы с жильцами дома и нарушали правила пожарной безопасности. Теперь в этом конфликте разбирается ГСУ СК РФ по Петербургу.

Эксперты провели историко-культурную экспертизу исторических зданий Фарфоровского поста и пришли к выводу, что объекты культурного наследия регионального значения можно перенести с территории строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ). Соответствующие выводы обозначены в документации комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Проект получил положительное заключение.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двадцати российских деятелей культуры и спорта, сообщил ТАСС. Среди них петербургский музыкант Александр Розенбаум и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Не меньшего внимания заслуживают актер Александр Панкратов-Черный, основатель Театра кошек Юрий Куклачев, певцы Гарик Сукачев и Ярослав Дронов (Shaman), режиссер Егор Кончаловский, фехтовальщица Софья Великая, боксер Денис Лебедев и многие другие.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 19-летней активистке Дарье Козыревой по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ — два эпизода). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в ИК общего режима, сообщили 18 апреля в объединенной пресс-службе городских судов. Также Козыревой запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным распространением информации о деятельности ВС РФ и государственных органов РФ, в том числе, включая интернет, участвовать в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования и т.д. сроком на 2,5 года.

В Калининградской области указом губернатора запрещено использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Указ предполагает запрет использования беспилотных воздушных судов «над территорией Калининградской области и прилегающими территориальными водами» в границах 39-го региона. Исключение составляют региональные власти и подведомственные организации.

Компания «Почта России» выставила на торги старинный пакгауз Варшавского вокзала, расположенный между Измайловским бульваром и Парфеновской улицей. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС Торги. Начальная цена лота за здание площадью 2,8 тыс. кв.м. и земельный участок площадью около 4,5 тыс. кв.м. составляет около 120 млн рублей. Товарный пакгауз охраняется как памятник архитектуры, он был возведен во второй половине XIX века в стилистике краснокирпичной архитектуры. Более десяти лет он находится в полуразрушенном состоянии, в здании неоднократно полыхали пожары. Из-за состояния объекта между КГИОП и «Почтой России» велись судебные разбирательства, так как компания обещала восстановить историческое здание.