В Калининградской области запретили использование беспилотников

В Калининградской области указом губернатора запрещено использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ предполагает запрет использования беспилотных воздушных судов «над территорией Калининградской области и прилегающими территориальными водами» в границах 39-го региона. Исключение составляют региональные власти и подведомственные организации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный запретил до конца года публиковать видео атак вражеских БПЛА.

Подробнее об этом читайте в материале «Беспилотники останутся за кадром».

Дарья Астанина