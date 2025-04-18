Специалисты провели историко-культурную экспертизу зданий Фарфоровского поста

Эксперты провели историко-культурную экспертизу исторических зданий Фарфоровского поста и пришли к выводу, что объекты культурного наследия регионального значения можно перенести с территории строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ). Соответствующие выводы обозначены в документации комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Проект получил положительное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КГИОП Фото: КГИОП

В документе говорится, что платформа находится в Невском районе, где ранее располагалась деревня Щемиловка. Она являлась границей между существовавшим здесь селом Михаила Архангела при Александровском заводе и слободой Фарфоровского завода. Первое упоминание о постройке относится к 1879 году.

Изначально Фарфоровский пост был размещен при подъезде к Сортировочной станции, на нем установили телеграф. К середине 1880-х вокруг него сложился небольшой поселок с застройкой жилыми и служебными домами. На текущем месте постройка оказалась после реконструции Сортировочного парка Николаевской железной дороги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в октябре 2024 года Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга принял решение придать Фарфоровскому посту статус памятника регионального значения с видом «достопримечательное место». Следом Смольный утвердил границы и предмет охраны достопримечательного места.

Андрей Маркелов