Петербуржец Александр Розенбаум попал в санкционные списки президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двадцати российских деятелей культуры и спорта, сообщает ТАСС. Среди них петербургский музыкант Александр Розенбаум и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Не меньшего внимания заслуживают актер Александр Панкратов-Черный, основатель Театра кошек Юрий Куклачев, певцы Гарик Сукачев и Ярослав Дронов (Shaman), режиссер Егор Кончаловский, фехтовальщица Софья Великая, боксер Денис Лебедев и многие другие.

Санкции введены сроком на десять лет. Киев заблокирует активы российских деятелей культуры и спорта на территории Украины, запретит передачу объектов интеллектуальной собственности, лишит всех украинских государственных наград.

Ранее «Ъ» писал, что президент России Владимир Путин заявил о 28 595 введенных санкций со стороны стран Запада.

Андрей Маркелов