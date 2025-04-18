Петербургский адвокат Рзаев был задержан по делу об оскорблении чувств верующих

На Московском вокзале утром 18 апреля был задержан петербургский адвокат Тимур Рзаев. Ему вменяют оскорбление чувств верующих и нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Об этом сообщила «Фонтанка».

Все дело в пасхальных украшениях, которые были сняты с дома на Дибуновской. Ранее сообщалось, что неизвестные убрали воздушные шары и столик с освященной вербой, а также якобы бросили на пол икону.

По словам господина Рзаева, икону на пол никто не бросал — ее аккуратно поставили в безопасное место. Кроме того, адвокат пояснил, что вывешенные украшения не были согласованы с жильцами дома и нарушали правила пожарной безопасности. Теперь в этом конфликте разбирается ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что скандальное видео у Казанского собора довело петербурженку до уголовного дела по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Дарья Астанина