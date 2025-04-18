Арбитраж взыскал с «Росстро» в пользу «Адмиралтейских верфей» 164 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга взыскал в пользу АО «Адмиралтейские верфи» с ООО «Строительная компания “Росстро”» 164,3 млн рублей. Соответствующие материалы можно найти на сайте представителей Фемиды. Последняя организация выступала в качестве подрядчика, которая обазалась провести строительно-монтажные работы в основном стапельно-сдаточном цехе №12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Изначально в 2017 году контракт на работы верфь заключала с ООО «Петровский фарватер», однако спустя два года стороны подписали соглашение о замене подрядчика на «Росстро». С ней же заключили два соглашения на дополнительные работы на общую сумму почти 50 млн рублей. Компания обязалась завершить работы в декабре 2022 года.

В суде представитель истца заявил, что компания «Росстро» нарушила сроки выполнения работ, в связи с чем заказчик в апреле 2024 года принял решение разорвать соглашение в одностороннем порядке. Из материалов дела следует, что подрядчик не представил доказательств того, что работы выполнены в полном объеме или сданы заказчику.

Также суд не увидел доказательства, позволяющие освободить компанию от отвественности за нарушение или же уменьшить размер неустойки. Арбитраж провел расчет неустойки, которая в три раза превышает стоимость работ, и посчитал ее верной. Отметим, что ответчик ни разу не явился на три заседания за полгода.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», посредством которой Михаил, Евгений и Полина Скигины владели контрольным пакетом акций АО «Петербургский нефтяной терминал», обратилась в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с просьбой отменить решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о передаче в собственность РФ 55% акций ПНТ.

Андрей Маркелов