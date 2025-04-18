Главные новости за 18 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По 12 беспилотников уничтожено над территорией Белгородской области и акваторией Азовского моря, три — над Республикой Крым. По одному БПЛА перехвачено в воздушном пространстве Ростовской области и Краснодарского края.

Проект строительства завода серного бетона в Крымском районе Краснодарского края будет реализован до конца 2026 года.

Сотрудники ФСБ России задержали в Краснодарском крае агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт в Новороссийске.

Предприниматели Краснодарского края, пострадавшие от разлива мазута в Керченском проливе, получили право на отсрочку платежей по ряду налогов и страховых взносов.

Краснодар возглавил рейтинг российских городов по количеству ДТП в первом квартале 2025 года.

Роспотребнадзор признал не соответствующими санитарным требованиям пляжи в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. По словам главы ведомства Анны Поповой, 141 пляж в Анапе и девять в Темрюке не может быть допущен к эксплуатации в летний период из-за превышения предельно допустимых показателей загрязненности.

ФК «Краснодар» заключил партнерское соглашение с маркетплейсом Ozon. С 1 мая 2025 года домашний стадион клуба будет переименован в «Ozon Арену».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о пригодности пляжей Крыма и Севастополя для летнего курортного сезона, несмотря на последствия разлива мазута.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края состоится, несмотря на санитарные ограничения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Государственная компания «Автодор» приступила к обслуживанию нового участка федеральной трассы А-289, введенного в эксплуатацию в конце 2024 года. Основанием для запуска платного режима с 22 апреля послужило распоряжение правительства №3688р от 11 декабря 2024 года, которым закреплена возможность взимания платы за проезд по данной автодороге федерального значения.